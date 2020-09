Rugby – Neubauer devient Fournisseur Officiel du Stade Français

Hier, le Stade Français Paris a annoncé la signature d’un partenariat avec le concessionnaire NEUBAUER.

Le groupe Neubauer, qui distribue des véhicules de divers constructeurs fournira notamment 23 voitures BMW et Mini à disposition des joueurs et du staff.

« Je suis ravi qu’un concessionnaire prenne l’initiative de se rapprocher du monde de l’ovalie. Le rugby et BMW ont des valeurs très fortes : valeurs de puissance, d’esprit d’équipe, de convivialité, de transversalité et de collaboration. Le sport est vecteur de lien entre les entreprises et les clients. Le Stade Français Paris est une institution et ce rapprochement avec le Groupe NEUBAUER est un signe et un gage de succès pour le futur» précise Vincent Salimon, Président du Directoire de BMW Group France, dans un communiqué. Pour rappel, BMW avait souffert l’année dernière d’une fin de partenariat polémique et anticipée avec la Fédération Française de Rugby.