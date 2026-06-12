Première depuis plus de 30 ans, stars attendues, merchandising… La France s’apprête à recevoir le MUFG Tournoi de Paris de Sumo

Le Tournoi de Paris de Sumo ouvre ses portes les 12 et 13 juin à l’Accor Arena. Avec une programmation exceptionnelle et la présence des plus grandes stars de la discipline, l’événement promet d’offrir une immersion unique dans l’univers du sumo japonais.

Une discipline rare et pourtant mondialement connue s’invite dans la capitale. Tout le monde connaît les sumos. Cet art martial traditionnel venu du Japon fait partie de l’imaginaire collectif. Pourtant, rares sont les Français pouvant se vanter d’avoir assisté à un véritable tournoi de sumo.

Pour combler ce manque, Paris accueille le MUFG Tournoi de Paris de Sumo. Une occasion de faire découvrir la discipline à un large public et de renforcer sa visibilité en Europe.

Pendant deux jours, les spectateurs pourront assister à des combats de haut niveau mais aussi découvrir les nombreux rituels qui entourent cette pratique ancestrale. David Rothschild, co-organisateur de l’événement, attend ce rendez-vous avec impatience.

« C’est un événement que l’on ne voit habituellement qu’au Japon et qui n’est revenu en France qu’après plus de 30 ans d’absence », souligne-t-il.

Paris accueille l’élite du sumo mondial

Pour l’occasion, les meilleurs combattants de sumo seront présents dans la capitale.

Hoshoryu, Yokozuna et plus haut grade du sumo professionnel japonais, Onosato, récemment promu Yokozuna et l’un des visages majeurs de la nouvelle génération, ainsi qu’Aonishiki, révélation du sumo mondial et vainqueur de plusieurs tournois majeurs à seulement 21 ans, figurent parmi les têtes d’affiche du tournoi.

« Pour beaucoup d’entre eux, c’est une occasion unique de représenter leur discipline à l’étranger. Ils savent qu’ils vont évoluer devant un public qui découvre parfois le sumo pour la première fois. Il y a beaucoup de curiosité de leur côté aussi. Certains préparent déjà leur séjour parisien et s’intéressent énormément à la culture française », explique David Rothschild à Sport Buzz Business.

Derrière l’événement se cache une organisation de longue haleine. David Rothschild a mené plusieurs années de négociations afin de convaincre les instances japonaises.

« C’est avant tout une histoire de patience et de confiance. J’avais contacté les instances japonaises il y a plusieurs années sans réponse. Puis nous avons repris contact et construit une relation sur le long terme. J’ai effectué de nombreux déplacements au Japon pendant près de deux ans pour apprendre à travailler ensemble et démontrer que nous pouvions organiser un événement fidèle à leurs exigences. Ce tournoi est le résultat de cette relation de confiance avec la Japan Sumo Association », raconte-t-il.

Une immersion dans la tradition japonaise

Le tournoi ne se limite pas à une simple compétition sportive.

« On ne vient pas seulement assister à une compétition sportive. On vient vivre une immersion dans une tradition japonaise plusieurs fois centenaire », promet David Rothschild.

Des chants traditionnels à la cérémonie de l’arc, en passant par celle du nouage de ceinture, les spectateurs pourront assister à l’ensemble des rituels qui font la singularité du sumo, tels qu’ils sont pratiqués au pays du Soleil-Levant.

« Pendant quelques heures, l’Accor Arena va se transformer en véritable tournoi de sumo japonais avec les meilleurs rikishi du monde, les rituels, les arbitres, les cérémonies et toute l’atmosphère qui fait la singularité de ce sport. »

Une dimension pédagogique forte

Ce n’est pas la première fois qu’une compétition de sumo s’invite à Paris, ni même à Paris-Bercy. Il y a plus de trente ans, Jacques Chirac, grand amateur et ambassadeur de ce sport en France, avait plaidé pour l’organisation d’un tournoi d’exhibition.

La discipline reste toutefois assez méconnue du grand public. Si l’image des lutteurs de sumo est largement diffusée par la culture populaire, ses règles, ses traditions et son histoire demeurent souvent mal connues.

« Nous avons aussi conçu l’événement avec une importante dimension pédagogique pour permettre au public de comprendre les règles, les rituels et l’histoire du sumo avant le début de la compétition », rassure David Rothschild.

Au-delà du spectacle sportif, les organisateurs souhaitent également mettre en avant les liens culturels entre la France et le Japon à travers cet événement exceptionnel.

Le merchandising, autre attraction du Tournoi de Paris de Sumo

Le modèle économique du tournoi repose notamment sur le merchandising officiel et les différentes activations associées à l’événement.

Le MUFG Tournoi de Paris de Sumo a ainsi lancé une collection exclusive de vêtements, d’accessoires et de goodies inspirés de l’univers du Grand Sumo. Les visiteurs pourront notamment y retrouver des baguettes personnalisées, des éventails ou encore différents objets du quotidien.

Cette collection se présente comme la rencontre entre « la force ancestrale du Japon » et « l’élégance parisienne ».

À quelques heures de l’événement, des places sont encore disponibles à la vente. Le MUFG Tournoi de Paris de Sumo sera également diffusé sur les antennes de France Télévisions.

« Mettre en lumière le sumo, c’est faire le choix de l’ouverture, de la découverte et de la valorisation de disciplines qui participent à la richesse du paysage sportif mondial », promeut le groupe audiovisuel public.