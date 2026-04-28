Face aux blocages à Nice, le Cojop étudie une relocalisation du tournoi masculin de hockey des JO 2030 vers Lyon ou Paris.

Le dossier des sites des JO d’hiver 2030 continue de bouger. Initialement prévu à Nice, le tournoi masculin de hockey pourrait finalement être délocalisé à Lyon (LDLC Arena) ou Paris, a annoncé le comité d’organisation (Cojop).

En cause : les difficultés autour du projet niçois. Le plan consistant à couvrir temporairement l’Allianz Riviera pour en faire une patinoire a été rejeté par le maire Éric Ciotti, qui refuse de priver l’OGC Nice de son stade pendant plusieurs mois. Les alternatives locales étudiées n’ont pas convaincu, jugées trop coûteuses et complexes.

Décision finale fin juin

Face à ces contraintes, le Cojop a décidé d’élargir ses recherches à des infrastructures existantes dans d’autres grandes villes, dans une logique de maîtrise budgétaire. Lyon s’est rapidement positionnée, son maire Grégory Doucet affichant publiquement l’intérêt de la ville. Paris est également en lice via Paris Entertainment Company, qui propose notamment l’Accor Arena ou l’Adidas Arena.

Le tournoi masculin de hockey représente un enjeu stratégique, avec une forte attractivité, notamment auprès des publics nord-américains et des diffuseurs.

Une décision finale est attendue dans les prochaines semaines, alors que la carte des sites des JO 2030 doit être officialisée autour du 22 juin.

A lire aussi : JO d’hiver 2030 : Cyril Linette quitte le COJOP, une nouvelle gouvernance en préparation