Programmation TV (22-30 mai) : Multiplex Ligue 1, Grand Prix de Monaco, WRC, TOP 14, ….

F1 – GRAND PRIX DE MONACO

Programmation exceptionnelle à l’occasion du Grand Prix de Monaco sur les chaînes CANAL+, de retour après son annulation la saison dernière. Pour l’occasion, le consultant CANAL+ Romain Grosjean fera sa grande première aux commentaires, aux cotés de Julien Fébreau. Et samedi, en prime sur CANAL+, un documentaire inédit : « Monaco, le Grand Prix à tout prix ».

CANAL+ proposera un dispositif élargi à l’occasion de week-end spécial :

– Romain Grosjean aux commentaires de la course et des qualifications avec Julien Fébreau, et dans La Grille / Formula One avec Thomas Sénécal.

– L’équipe CANAL+ à Monaco : Margot Laffite, Franck Montagny, Jean Alesi et Laurent Dupin.

– Interview exclusive de Max Verstappen par Margot Laffite.

– Un documentaire inédit : « Monaco, le Grand Prix à tout prix », samedi à 21H sur CANAL+.

– Diffusion live de toutes les courses du week-end (Formule 2, Porsche Supercup, Formule Alpine et Formule 1).

Samedi 22 mai

11H45 : ESSAIS 3 sur C+SPORT

14H45 : QUALIFICATIONS sur CANAL+

16H10 : EN PÔLE sur CANAL+

20H00 : EN PÔLE sur CANAL+

21H00 : « MONACO, LE GRAND PRIX À TOUT PRIX » sur CANAL+

Dimanche 23 mai

14H00 : LA GRILLE sur CANAL+

15H00 : GRAND PRIX DE MONACO sur CANAL+

16H50 : LA PODIUM sur CANAL+

17H00 : FORMULA ONE sur CANAL+

FOOTBALL – LIGUE 1 UBER EATS J38 (Multiplex)

A l’occasion de la dernière journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche 23 mai, CANAL+ propose à nouveau à ses abonnés un MULTIFOOT exceptionnel qui promet d’être aussi spectaculaire que le dernier. Buts, suspens, retournements de situation… seront à vivre sur CANAL+, avec chaque match en intégralité sur les différentes chaînes.

Le LOSC, toujours leader du championnat, n’a jamais été aussi proche du titre. Le PSG fera tout pour mettre la pression aux Dogues, en espérant une défaite ou un nul.

De son côté, Monaco doit impérativement gagner pour retrouver la LDC. Pour Lyon, il faut espérer que les Monégasques ne l’emportent pas. Quant à Marseille, qui a devancé Lens et Rennes, la place en Ligue Europa est quasiment acquise ; l’occasion de concrétiser une saison mouvementée.

Pour voir les matchs en intégralité :

ANGERS / LILLE sur CANAL+SPORT

BREST / PSG sur CANAL+SPORT WEEK-END

METZ / MARSEILLE sur C8

SAINT-ÉTIENNE / DIJON sur FOOT+

LENS / MONACO sur MULTISPORTS 1

LYON / NICE sur MULTISPORTS 2

RENNES / NÎMES sur MULTISPORTS 3

NANTES / MONTPELLIER sur MULTISPORTS 4

REIMS / BORDEAUX sur MULTISPORTS 5

STRASBOURG / LORIENT sur MULTISPORTS 6

Cette dernière journée ne marque pas pour autant la fin du championnat français, car il restera encore les matchs aller-retour de barrage opposant le 18ème de Ligue 1 au vainqueur des playoffs de Ligue 2. Le gagnant jouera en Ligue 1 la saison prochaine, le perdant en Ligue 2.

Jeudi 27 mai

20H35 : BARRAGE ALLER sur CANAL+SPORT

Dimanche 30 mai 2021

18h : Canal+



PREMIER LEAGUE – J38

Cette semaine, place à la dernière journée de Premier League, qui se jouera en multiplex sur CANAL+SPORT.

Au programme notamment, Leicester/Tottenham, match du big6, primordial pour les Foxies, désormais 5èmes derrière Liverpool à la différence de buts et donc plus qualifiés en LDC. De leur côté, les Reds, après une très bonne remontée, sont désormais 4èmes et qualifiés pour la LDC. Ils devront tout donner face à Crystal Palace pour sauver leur saison.

CANAL+SPORT

Dimanche 23 mai

16H55 : MUTLIFOOT

ARSENAL / BRIGHTON

ASTON VILLA / CHELSEA

FULHAM / NEWCASTLE

LEEDS / WEST BROM

LEICESTER / TOTTENHAM

LIVERPOOL / CRYSTAL PALACE

MANCHESTER CITY / EVERTON

SHEFFIELD / BURNLEY

WEST HAM / SOUTHAMPTON

WOLVES / MANCHESTER UNITED

18H55 : MATCH OF ZE DAY

RUGBY – TOP 14

Petite semaine de TOP 14 avec 2 matchs en retard de la 21ème et 22ème journée. Bordeaux devra performer pour garder sa 5ème place, qualificative pour les phases finales et peut même aller chercher le podium s’il remporte ses 2 matchs.

Matchs en retard

Vendredi 21 mai

18H35 : AGEN / BORDEAUX – J21 sur CANAL+SPORT

Mardi 25 mai

20H35 : BORDEAUX / MONTPELLIER – J22 sur CANAL+SPORT

CANAL FOOTBALL CLUB

Le CANAL FOOTBALL CLUB est présenté par Hervé Mathoux, avec Laure Boulleau, Olivier Dacourt, Christophe Jallet, Mickael Landreau, Gauthier Kuntzmann et Geoffroy Garetier.

Au programme :

* Première partie :

– Retour sur la saison de Ligue 1 Uber Eats.

* Seconde partie :

– Avant match de la 38ème et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats.

– Remise des Trophées UNFP : reportages et interviews autour de la remise des trophées de meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats, de meilleure joueuse de D1 Arkema et de meilleur entraineur de Ligue 1 Uber Eats.

Dimanche 23 mai

18H00 : CANAL FOOTBALL CLUB 1ère partie

19H25 : CANAL FOOTBALL CLUB

22H55 : CANAL FOOTBALL CLUB – LE DÉBRIEF

FORMULA ONE

Après le GP de Monaco, FORMULA ONE revient sur les performances des pilotes, la course tout juste terminée. Aux côtés de Margot Laffite. Réactions des pilotes, classements et analyses au programme.

Dimanche 23 mai

17H00 : FORMULA ONE sur CANAL+

EN PÔLE

En ce week-end spécial GP de Monaco, EN PÔLE reviendra sur l’actualité automobile, en passant par la F1 mais aussi le WRC et l’IndyCar. Résultats, enjeux et performances seront au rendez-vous.

Samedi 22 mai

16H10 : EN PÔLE sur CANAL+

20H00 : EN PÔLE sur CANAL+

DOCUMENTAIRE INTÉRIEUR SPORT – « RETOUR SUR TERRE »

Immersion dans le quotidien d’Hugo Gaston, avant son retour à Roland Garros, le théâtre de ses premiers exploits.

À seulement 20 ans, il est la révélation française du dernier Roland Garros. Les équipes d’Intérieur Sport ont suivi le quotidien du tennisman Hugo Gaston, jeune prodige du tennis français, après ses exploits Porte d’Auteuil.

Il a livré d’immenses combats face aux meilleurs joueurs du monde comme Stan Wawrinka ou Dominic Thiem et a ébloui la France par son jeu imprévisible.

Intérieur Sport l’a suivi pendant plus de six mois et raconte l’apprentissage parfois douloureux d’un jeune homme de 20 ans face à la notoriété subite et l’exigence impitoyable du très haut niveau.

Des images exclusives du quotidien de l’étoile montante du tennis français recueillies par Vincent Alix et Nicolas Picquet ; Une heure de document exceptionnel à découvrir à l’aube de sa deuxième participation en simpe à Roland Garros.

DIFFUSION : INTÉRIEUR SPORT « RETOUR SUR TERRE »

Samedi 22 mai à 13H40 sur CANAL+, disponible sur myCANAL

Réalisé par Vincent Alix

Images par Nicolas Picquet

GOLF – PGA CHAMPIONSHIP

Au programme cette semaine, le PGA Championship, deuxième Majeur de la saison, l’un des 4 tournois du Grand Chelem. Dustin Johnson, actuel n°1 mondial, est talonné par son dauphin Justin Thomas, qui n’est qu’à 15 points de lui. À noter la présence des Français Victor Perez, n°1 Français et 33ème mondial, ainsi qu’Antoine Rozner, n°2 Français et 74ème mondial, qui fête son retour à la compétition après 5 semaines d’arrêt.

Jeudi 20 mai

18H00 : 1er TOUR sur GOLF+

Vendredi 21 mai

19H00 : 2ème TOUR sur GOLF+

23H30 : 2ème TOUR sur CANAL+SPORT

Samedi 22 mai

19H00 : 3ème TOUR sur GOLF+

22H40 : 3ème TOUR sur CANAL+SPORT

23H45 : 3ème TOUR sur CANAL+

Dimanche 23 mai

19H00 : 4ème TOUR sur GOLF+

22H55 : 4ème TOUR sur CANAL+SPORT

WRC – RALLYE DU PORTUGAL

Place au 4ème rallye de la saison où les Français Sébastien Ogier, Adrien Fourmaux et Pierre-Louis Loubet auront à coeur de marquer des points.

Ogier, actuel leader du classement, devra performer pour conserver sa première place, récupérée en Croatie.

Vendredi 21 mai

15H30 : SS06 sur CANAL+SPORT

Samedi 22 mai

09H10 : SS09 sur CANAL+SPORT

17H30 : SS12 sur CANAL+SPORT

20H00 : SS15 sur CANAL+SPORT WEEK-END

Dimanche 23 mai

09H30 : SS18 sur CANAL+SPORT

13H00 : SS20 – POWER STAGE sur CANAL+SPORT

INDYCAR – 500 MILES D’INDIANAPOLIS

Une semaine après la deuxième place de Romain Grosjean au GP d’Indianapolis, Simon Pagenaud représentera la France aux qualifications des 500 miles d’Indianapolis.

Samedi 22 mai

21H00 : QUALIFICATIONS sur CANAL+SPORT WEEK-END

22H55 : QUALIFICATIONS sur CANAL+SPORT WEEK-END