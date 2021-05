NBA – Motorola nouveau sponsor maillot des Milwaukee Bucks

A l’aube du début des Playoffs 2021, la franchise NBA des Milwaukee Bucks officialise la signature d’un nouveau contrat de sponsoring maillot avec Motorola.

Dans le cadre de ce contrat pluriannuel, le logo de Motorola sera visible sur la bretelle gauche des maillots de Giánnis Antetokoúnmpo et de ses coéquipiers dès les phases finales ainsi que sur les maillots d’entraînement. Pour rappel, la franchise n’avait pas signé de nouveau contrat cette saison après la fin du deal avec Harley Davidson à l’issue de la saison 2019-2020.

Une 3ème équipe NBA pour Motorola

Avec ce contrat signé avec les Milwaukee Bucks, Motorola renforce un peu plus sa présence dans l’univers du basket et de la NBA en ajoutant une troisième franchise à porter son logo après les Pacers et les Nets depuis la fin d’année dernière.

Pour rappel, Giannis Antetokounmpo a prolongé en décembre dernier avec les Bucks dans le cadre d’un contrat record. Une signature qui a bien évidemment impacté les négociations du nouveau contrat de sponsor maillot. Il y a quelques mois, CNBC évoquait la possibilité pour la franchise de signer un contrat entre 10 et 15 millions de dollars par saison.