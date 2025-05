Article en partenariat avec : Nutrimuscle

Devenue incontournable auprès des amateurs de compléments protéinés, la whey native est directement extraite du lait. Pure, elle est d’autant plus efficace pour la croissance musculaire et précieuse pour la récupération.

Fabrication de la whey native : comment est-elle obtenue ?

À la différence de la whey, sous-produit de la fabrication du fromage, la whey native est directement extraite du lait. Grâce à une microfiltration à froid, elle n’est pas dénaturée. Ses atouts sont, de ce fait, nombreux :

elle est plus pure et la qualité de ses protéines, non altérée,

elle est plus riche en leucine,

elle contient peu de lactose et peu de lipides,

et est synonyme d’un goût neutre, plus agréable à consommer.

Plus facile à digérer et plus efficace, la whey native est adoptée par les sportifs les plus exigeants, soucieux de booster leurs performances grâce à une alimentation optimisée. Adaptée à une prise de muscle, la whey native disponible chez Nutrimuscle n’a subi aucun traitement chimique et ne contient pas de GMP (GlycoMacroPeptide). Deux qualités qui lui permettent de convenir en même temps aux sportifs et aux personnes pratiquant un régime hyper protéiné.

Whey native : nos conseils d’utilisation

Outre ses qualités en termes de digestion et sa pureté, la whey native est consommée pour deux raisons principales :

pour le développement ou le maintien de la masse musculaire,

et pour une récupération musculaire plus rapide.

Pour profiter d’autant plus efficacement de ses atouts, il est important d’acquérir quelques automatismes.

À quel moment consommer la whey native ?

Après un entraînement

Il s’agit du moment le plus stratégique si vous souhaitez profiter pleinement de ses atouts. En effet, après une séance de sport, le corps a besoin de protéines de qualité, et en quantités, pour d’autant plus facilement réparer les fibres musculaires. La whey native est ainsi mieux assimilée et les courbatures, fortement réduites.

En collation

Bon nombre de sportifs font le choix de consommer la whey native en collation. Elle apporte, en effet, la dose de protéines nécessaire, sans surcharge calorique ce qui la rend idéale en période de sèche. Dans la même idée, il est tout à fait possible de la consommer le matin pour rééquilibrer un petit déjeuner potentiellement faible en protéines.

Quelles quantités de whey native au quotidien ?

La dose recommandée par prise est, en moyenne, de 30 grammes. Les sportifs les plus attentifs à leur alimentation devront adapter le nombre de prises à leurs besoins en protéines (1,6 à 2 g de protéines/kg de poids corporel/jour). Les autres pourront profiter des atouts de la whey native grâce à une à deux prises par jour.

Comment la consommer ?

Dans sa version la plus simple et la plus légère, la whey native se prépare avec de l’eau, dans un shaker. Elle se fait plus onctueuse, et plus nourrissante encore, avec du lait. Bien entendu, elle peut parfaitement être utilisée dans le cadre de vos recettes sucrées et salées (pancakes et muffins protéinés, par exemple).

Alliée des sportifs, la whey native est une excellente source de protéines. Elle favorise la prise de masse musculaire et la récupération après les entraînements les plus exigeants. Attention cependant : bien que qualitative, elle ne peut se substituer à un repas solide. À consommer en supplément, elle doit évidemment être de la meilleure qualité pour révéler tous ses bienfaits sur la durée.