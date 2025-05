La Fédération Française d’Aviron (FFA) annonce un partenariat de quatre ans avec la marque suédoise, Craft, qui devient l’équipementier officiel des équipes de France d’aviron et de para-aviron. Conclu via BDE SPORTS, distributeur exclusif de la marque en France, cet accord marque une nouvelle étape pour les rameurs tricolores.

Pour succéder à Mizuno, dont le contrat s’achève fin 2024, la FFA avait lancé un appel d’offres rigoureux. Parmi six candidats, dont des acteurs établis et des nouveaux venus, Craft s’est imposé après une évaluation basée sur plusieurs critères : qualité des équipements, logistique, délais de livraison, catalogue, tarification, notoriété, design et retours des athlètes lors des essayages.

Réputée dans les sports d’endurance, Craft, déjà partenaire de la Fédération Française de Ski, mise sur la technicité et la performance. La marque équipera ainsi les athlètes avec des tenues de compétition et d’entraînement conçues en collaboration avec des sportifs de haut niveau, garantissant un accompagnement optimal dans leur quête de médailles.

La déclaration