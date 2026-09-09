VOIR PSG – SLOVAN BRATISLAVA EN DIRECT



Le Paris Saint-Germain lance sa campagne de Ligue des champions 2026-2027 ce mercredi 9 septembre avec la réception du Slovan Bratislava. Horaire, chaîne TV et dispositif : voici comment suivre la rencontre en direct.

À quelle heure suivre PSG – Slovan Bratislava ?

Le coup d’envoi de PSG – Slovan Bratislava sera donné ce mercredi 9 septembre 2026 à 21h, au Parc des Princes.

Double tenant du titre de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain débute ainsi la défense de sa couronne européenne à domicile. Les hommes de Luis Enrique retrouvent une équipe du Slovan Bratislava qu’ils avaient déjà affrontée en Ligue Europa en 2011.

Sur quelle chaîne TV regarder PSG – Slovan Bratislava ?

En France, la rencontre PSG – Slovan Bratislava sera diffusée en direct et en exclusivité sur CANAL+, à partir de 21h.

Le diffuseur proposera également son dispositif Ligue des champions avant le coup d’envoi. La soirée débutera dès 19h45 avec le Canal Champions Club, avant la diffusion du match à 21h.

Le match sera également accessible en streaming via les services numériques de CANAL+ pour les abonnés disposant de l’offre correspondante.

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Sur quelle plateforme de streaming regarder PSG – Slovan Bratislava ?

Pour regarder PSG – Slovan Bratislava en streaming, les abonnés CANAL+ peuvent suivre la rencontre en direct via l’application et la plateforme mycanal, disponibles sur ordinateur, smartphone, tablette et appareils compatibles. Le coup d’envoi est programmé à 21h.

Paris SG-Slovan : les compos probables

Paris SG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Slovan Bratislava : Takac – Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz – Martinez, Pokorny, Ibrahim – Barseghyan, Sporar (c), Camara.

PSG – Slovan Bratislava : les informations de diffusion TV

Match : Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava

Compétition : Ligue des champions – 1re journée

Date : mercredi 9 septembre 2026

Horaire : 21h

Stade : Parc des Princes

Diffusion TV : CANAL+

Streaming: mycanal

Avant-match : Canal Champions Club à partir de 19h45

CANAL+ détient les droits exclusifs de diffusion de la Ligue des champions en France pour la saison 2026-2027.