VOIR l'UFC PARIS 5 EN DIRECT

L’UFC fait son retour à Paris ce samedi 5 septembre 2026 pour une cinquième édition organisée à l’Accor Arena. Une soirée particulièrement attendue avec les grands débuts de Salahdine Parnasse dans l’organisation américaine face à Dan Hooker. Horaires, chaîne TV, streaming, combats et offre RMC Sport : voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder l’UFC Paris 5.

Le MMA français s’apprête une nouvelle fois à vivre une grande soirée à l’Accor Arena. Ce samedi 5 septembre 2026, l’Ultimate Fighting Championship (UFC) organise la cinquième édition de l’UFC Paris, quatre ans après sa première venue dans la capitale française.

Cette année, tous les regards seront tournés vers Salahdine Parnasse. L’ancien double champion du KSW va effectuer ses grands débuts dans l’organisation américaine et n’aura pas droit à un simple combat de découverte.

Le Français est directement propulsé en main event face à Dan Hooker, combattant expérimenté et membre du Top 10 de la catégorie des poids légers. Une victoire permettrait donc à Parnasse de réussir une entrée particulièrement remarquée dans la plus prestigieuse organisation mondiale de MMA.

UFC Paris 5 : sur quelle chaîne TV regarder les combats ?

En France, l’UFC Paris 5 est à suivre en direct sur RMC Sport 1. Le diffuseur donne rendez-vous aux abonnés à partir de 20h30 pour sa prise d’antenne consacrée à la soirée parisienne. RMC Sport met notamment en avant le combat principal entre Dan Hooker et Salahdine Parnasse.

Les premiers combats commenceront cependant plus tôt. Les préliminaires sont programmés à partir de 18h, tandis que la carte principale doit débuter à 21h. La prise d’antenne de RMC Sport 1 est programmée dès 20h30.

Une partie de la fin de soirée sera également accessible gratuitement puisque RMC Découverte doit diffuser l’UFC à partir de 22h30.

UFC Paris 5 : comment regarder la soirée en streaming ?

Pour ceux qui préfèrent suivre l’UFC Paris 5 en streaming, RMC Sport propose une offre 100% digitale permettant de regarder les chaînes du bouquet directement via Internet.

L’accès est possible sur ordinateur, smartphone, tablette, TV connectée et console de jeux. L’application RMC Sport permet également d’accéder au direct, au replay et au guide TV. Selon les conditions de l’offre, l’abonné peut enregistrer jusqu’à cinq écrans, avec une session simultanée.

Il n’est par ailleurs pas nécessaire d’être client SFR pour souscrire à RMC Sport 100% digital. L’abonnement peut être souscrit indépendamment de son opérateur Internet ou mobile.

Une solution qui permet donc de regarder Parnasse-Hooker en streaming, mais également le très attendu duel franco-français entre Farès Ziam et Axel Sola.

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Une offre RMC Sport à 9 euros par mois pour regarder l’UFC Paris

À l’occasion de cette rentrée sportive, RMC Sport propose actuellement son offre 100% digitale à 9 euros par mois pendant un an, avec un engagement de 12 mois.

La promotion représente une remise de 10 euros par mois par rapport au tarif de 19 euros. Après les douze premiers mois, l’abonnement passe à 19 euros par mois. Un euro de frais d’inscription est également demandé lors de la première souscription. L’offre promotionnelle est annoncée jusqu’au 21 septembre 2026.

Pour ceux qui ne souhaitent pas s’engager pendant un an, RMC Sport propose également une formule sans engagement à 19 euros par mois pendant 12 mois, puis 25 euros par mois. Cette promotion est réservée aux nouvelles souscriptions.

Au-delà de l’UFC, RMC Sport a fait des sports de combat l’un des piliers de sa programmation. Le diffuseur propose notamment l’UFC, le PFL, l’Hexagone MMA et Oktagon MMA, ainsi que des événements de boxe.

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À quelle heure débute l’UFC Paris 5 ?

Pour les spectateurs qui souhaitent regarder l’intégralité de la soirée, les premiers combats de l’UFC Paris 5 débutent à partir de 18h ce samedi 5 septembre.

La carte principale est programmée à partir de 21h, tandis que RMC Sport 1 prendra l’antenne dès 20h30 pour faire vivre l’événement depuis Paris.

Les horaires précis des différents combats ne peuvent toutefois pas être garantis. Comme souvent en MMA et en boxe, ils dépendent directement de la durée des affrontements précédents.

À quelle heure regarder Salahdine Parnasse – Dan Hooker ?

C’est évidemment le combat que de nombreux fans français attendent. Salahdine Parnasse – Dan Hooker constitue le main event de l’UFC Paris 5 et sera donc le dernier affrontement de la soirée.

Aucune heure de début précise ne peut être annoncée puisque Parnasse et Hooker entreront dans l’Octogone après les autres combats de la carte principale.

Le combat est néanmoins attendu aux alentours de 23h30, avec une marge qui peut atteindre plusieurs dizaines de minutes en fonction de la durée des affrontements précédents.

Pour ne pas manquer les grands débuts de Salahdine Parnasse à l’UFC, mieux vaut donc être devant RMC Sport avant cet horaire plutôt que de chercher à se connecter au dernier moment.

À quelle heure regarder le duel français Farès Ziam – Axel Sola ?

Avant Parnasse-Hooker, l’Accor Arena aura droit à un autre combat particulièrement attendu : Farès Ziam face à Axel Sola.

Les deux Français s’affronteront chez les poids légers dans le co-main event de l’UFC Paris 5. Leur combat est donc programmé juste avant le main event entre Hooker et Parnasse.

Là encore, il n’existe pas d’horaire précis. L’heure du combat dépendra du déroulement des affrontements précédents de la carte principale.

Pour les téléspectateurs qui veulent avant tout regarder les deux grandes affiches françaises de la fin de soirée, le plus prudent sera donc d’être devant RMC Sport 1 dès 22h30.

Quelle carte pour l’UFC Paris 5 ?

La soirée parisienne mettra particulièrement en avant les combattants français. Outre Salahdine Parnasse, plusieurs Tricolores seront présents à l’Accor Arena, avec notamment Farès Ziam, Axel Sola, Morgan Charrière, Oumar Sy, Nora Cornolle, Matthieu Duclos, Michael Aljarouj et Delphine Benouaich.

Carte principale

Dan Hooker – Salahdine Parnasse , poids légers

, poids légers Farès Ziam – Axel Sola , poids légers

, poids légers Michael Page – Nursulton Ruziboev, poids moyens

Morgan Charrière – Felipe Lima, poids plumes

Losene Keita – Muhammad Naimov, poids plumes

Carte préliminaire

Mario Pinto – Ryan Spann

Kurtis Campbell – Trevor Peek

Oumar Sy – Modestas Bukauskas

Nora Cornolle – Klaudia Sygula

Michael Aljarouj – Fabia Sintes

Matthieu Duclos – Luis Felipe Dias

Delphine Benouaich – Sofia Montenegro

Daniil Donchenko – Punahele Soriano

La programmation reste susceptible d’être modifiée jusqu’au début de la soirée.

L’UFC Paris, un rendez-vous désormais installé en France

Quatre ans après sa première soirée organisée dans la capitale en septembre 2022, l’UFC revient pour une cinquième édition à Paris. Le rendez-vous s’est progressivement installé dans le calendrier du MMA français.

L’édition 2026 possède une dimension particulière avec l’arrivée de Salahdine Parnasse. Après s’être imposé comme l’un des principaux visages du MMA européen en dehors de l’UFC, le Français rejoint l’organisation américaine avec une exposition maximale : un premier combat disputé à domicile et directement en main event face à un adversaire du Top 10.

La soirée illustre également la profondeur prise par le MMA français. Derrière les figures déjà bien installées comme Ciryl Gane, Benoît Saint Denis, Nassourdine Imavov ou Manon Fiorot, l’UFC Paris 5 met en lumière une nouvelle vague de combattants tricolores.

Pour RMC Sport, l’événement constitue également une vitrine importante. Le diffuseur continue de miser fortement sur les sports de combat et présente RMC Sport comme sa chaîne de référence pour suivre le MMA et la boxe, en direct comme en replay.

Entre les débuts très attendus de Salahdine Parnasse, le duel Ziam-Sola et la présence de nombreux Français sur la carte, l’UFC Paris 5 s’annonce comme l’un des grands rendez-vous MMA de l’année en France.