Puma prolonge avec l’Olympique de Marseille sur le cycle 2023-2028 – Une nouvelle campagne d’affichage « sauvage » chambre le PSG

Equipementier de l’Olympique de Marseille depuis la saison 2018-2019, Puma a décidé de prolonger l’aventure avec le club phocéen.

Ce matin, l’OM et Puma ont officialisé la signature d’un nouveau contrat 5 saisons sur le cycle 2023-2028.

« Notre association est naturelle depuis le premier jour car nous partageons la même passion d’un football authentique. Tout cela rend la collaboration avec les équipes de l’OM très agréable et une base solide pour continuer de développer de multiples projets et renforcer l’histoire entre PUMA et l’Olympique de Marseille », précise Richard Teyssier, Directeur Général Puma Europe, dans un communiqué.

Pour célébrer ce renouvellement, l’équipementier a décidé de lancer une campagne d’affichage « sauvage » dans les rues de Marseille, comme cela avait été le cas en 2017 pour « teaser » l’arrivée de la marque aux côtés de l’OM. L’occasion pour Puma de faire quelques références au club rival du Paris Saint-Germain. Sur l’une des affiches, on peut notamment lire « pourquoi chercher à rêver plus grand quand on est déjà avec le plus grand club de l’histoire ». Sur les affiches, l’équipementier se positionne comme le partenaire du plus grand club de France jusqu’en 2028 (au moins).

Pour célébrer la prolongation de ce contrat équipementier, le président de l’OM Pablo Longoria s’est déplacé à Strasbourg au nouveau siège de Puma. « Ce partenariat, c’est aussi une aventure de passionnés qui partagent la fierté d’une ville, d’un club et de ses couleurs à travers la France et partout dans le Monde. Au-delà des objectifs communs, le rapport humain est essentiel à la construction d’une relation durable. Je remercie Richard Teyssier et ses équipes pour nos échanges qui créent une réelle valeur additionnelle à notre collaboration » ajoute le président de l’OM dans le communiqué.