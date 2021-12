Droits TV – Tennis : beIN SPORTS prolonge avec la WTA jusqu’en 2026

Ce matin, beIN SPORTS a officialisé la prolongation de son contrat de diffusion exclusif avec la WTA sur le cycle 2022-2026.

Dans le cadre de cet acord, beIN SPORTS diffusera plus de 50 tournois du circuit féminin de tennis chaque saison ainsi que les WTA Finals. Pour rappel, la chaîne est diffuseur de la WTA depuis la saison 2017.

« beIN SPORTS propose depuis longtemps une merveilleuse plateforme de diffusion pour le circuit WTA et ce nouvel accord pluriannuel va encore améliorer la couverture du tennis féminin en France, en Turquie et en Australie. beIN s’engage à fournir le meilleur contenu possible et nous sommes ravis que les anciens et les nouveaux fans du circuit WTA puissent découvrir cette discipline sur leurs chaînes » précise Micky Lawler, Président de la WTA, dans un communiqué.

« Le renouvellement de l’accord avec la WTA en France, mais aussi en Australie et en Turquie, s’intègre au portefeuille de droits « beINSPIRED » dans lequel beIN MEDIA GROUP offre une visibilité mondiale à des événements et à des talents souvent sous-exposés » ajoute le communiqué. « Cela comprend la présentation de personnalités inspirantes à l’antenne, la diffusion de compétition sportives, le développement de partenariats commerciaux, d’événements et de campagnes créatives, avec un même objectif : raconter les histoires les plus inspirantes que le sport, sous toutes ses formes, a à offrir »