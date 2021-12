Notre sélection (insolite) des cadeaux de Noël de la Ligue 1 Uber Eats

Chaque année, la même tannée. Noël approche, vous n’avez pas forcément le temps (ni l’envie), mais il faudra trouver des idées cadeaux pour vos proches.

SportBuzzBussiness vous accompagne dans cette « corvée » annuelle en vous proposant une sélection des cadeaux, parfois insolites, proposés par les clubs de Ligue 1 Uber Eats. Régalez-vous !

On vous imagine déjà, votre pull PSG sur le dos, chocolat chaud à la main, blotti sous un plaid en train de regarder le multiplex Ligue 1 du dimanche après-midi (sans votre club favori). Sur le devant, un bonhomme de neige tire la gueule comme après une prestation loupée des Parisiens en Ligue des champions. Derrière, le pull est floqué « Noël 70 » (en référence à l’année de création du club). Prix du tricot : 60 euros.

Peuchère ! Quelle audace faudrait-il pour offrir un mölkky à un supporter de l’OM ? Certes, le jeu de quilles finlandais a la cote, mais de là à rendre heureux un Marseillais, par définition élevé à la boule de pétanque… Permettez-nous d’en douter. Pour les taquins qui oseraient ce sacrilège, il vous faudra dépenser 34,90 euros.

PS : ce mölkky peut également satisfaire les envies de défoulement des supporters parisiens (ou lyonnais d’ailleurs).

Et si vous vous laissiez tenter par une jolie statue lion de l’Olympique lyonnais. Sans blaguer, la babiole est plutôt stylée et elle ne vous coûtera que 14,99 euros. Honnête. Maison du Monde se ferait un plaisir de vous vendre ce petit lion en origami pour le double, si ce n’est pas le triple.

Côté couleur, il y en a pour tous les goûts. Rouge, bleu ou blanc pour les puristes de l’OL, doré pour fantaisistes. Vous aimez les choses en grand ? L’OL va vous en « offrir ». Ce joli lion existe aussi en version XL (30 cm) avec des facettes au prix de 299 euros.

Mais surtout, une version XXL (140 cm) est en vente. Elle sera dédicacée par les joueurs. Seul inconvénient, de taille, il faut lâcher la coquette somme de… 4 490 euros, le prix d’une Clio.

Vous avez un proche qui est fan de l’ESTAC et qui sait lire ? On a le cadeau idoine : ce livre de Thierry Plumey intitulé « Stades de l’Aube ». L’auteur a sillonné les terrains de foot amateur du département pour vous offrir une belle série de clichés. Argument ultime : le bouquin s’ouvre sur une préface du divin chauve Benjamin Nivet. Ça ne se loupe pas ! Surtout au prix de 20 euros.

Quelques clics plus loin, on a les yeux qui brillent devant ce sublime ballon vintage estampillé AS Monaco. Ce bel objet de collection au cuir brun pourrait faire particulièrement classe chez vous s’il est bien mis en valeur.

Le logo monégasque est joliment imprimé en doré. Ça fait toute la différence ! Il vous faudra dépenser 55 euros pour vous offrir cette petite merveille.

Restons dans le vintage avec ce très beau maillot proposé sur le site du FC Nantes. Il s’agit là de la tunique « Europe 1 » portée par les Canaris lors de la saison 1978/1979, couronnée d’un cinquième titre de champion de France.

Il est surtout le maillot nantais que Bob Marley portait lors de son passage à Nantes en 1980. Rien que pour ça, ça en jette non ? Comptez 59,95 euros pour cette belle tunique.

On avait aussi flashé sur cette paire de chaussettes Marama Vahirua, mais, mauvaise nouvelle, elle est déjà en rupture de stock. Pas étonnant un si bel article, ça s’arrache en un rien de temps.

C’est le nord ! On ne vous apprend rien, à Lille, il fait froid. Alors le LOSC sait comment ravir ses supporters. Le champion en titre de Ligue 1 Uber Eats propose sur son site le « dog hat », un chapeau style chapka aux couleurs du club. Le résultat est ce qu’il est. A défaut d’être élégant, il est en promo… A seulement 9,60 euros, ça peut passer.

La Meinau, certes c’est pas le Camp Nou, mais le chaudron du RC Strasbourg a de la gueule. Et en plus cette année, ça gagne, contrairement au Barca. Alors, supporters strasbourgeois, que diriez-vous d’une maquette 3D de votre stade ? Cette mini Meinau ne vous en coûtera que 25 euros.

Si vous avez des proches supporters des Girondins, choyez-les. Ils vivent une saison plus que difficile. Pour leur redonner le sourire, nous vous conseillons cette montre woody (de l’érable pour être précis) au cadran finition bois. Le bracelet est lui en cuir véritable. Elle a un look sympa pour traîner dans les vignes de Saint-Émilion. Son prix ? 60 euros. Nos deux derniers arguments : elle est assemblée en France et garantie 5 ans. Ça suffira peut-être pas…

Tiens, en voilà un autre club mythique de notre championnat bien mal en point cette saison. L’ASSE est bon dernier de notre Ligue 1 Uber Eats. C’est pourquoi on se devait d’accorder une petite place aux Stéphanois dans cette sélection. En fouinant sur la boutique des Verts, on est tombé sur un cadeau original : un transat ASSE, vendu au prix de 49,90 euros. Il sera parfait pour vos après-midi d’été sous la pluie de Saint-Et’. On plaisante. Courage pour la fin de saison.

