(Interview PSG, OM, OL) Noël, une période cruciale pour le merchandising des clubs ?

Depuis le début du mois de décembre, les équipes merchandising des clubs de Ligue 1 Uber Eats concentrent leurs efforts sur la période très active de Noël.

Dans les recettes d’un club, le merchandising (vente de maillots, produits dérivés,…) est une des sources de revenu qui vient s’ajouter aux droits TV, au sponsoring et aux recettes billetterie. Une activité qui permet également aux clubs de construire une image de marque plus globale. Année après année, les clubs redoublent d’efforts pour trouver LE produit original qui plaira à chaque typologie de supporters.

« Le volume des ventes sur la période de Noël représente 30 à 35% de notre chiffre annuel » – Martial Nardone, Directeur Merchandising de l’OL

Fort logiquement, la période des Fêtes de fin d’année représente un des temps forts d’une saison. « Décembre est un mois important puisque nous réalisons, selon les années, entre 12% et 15% de notre chiffre d’affaires annuel » nous précise Fabien Allègre, Directeur de la marque, Paris Saint-Germain. « Toutes nos boutiques du club, de Paris à Tokyo en passant par Los Angeles font le plein et le site store.psg.fr tourne à plein régime. Même si la saison dernière était particulière, nous avons d’ores et déjà dépasser le chiffre d’affaires global après à peine 6 mois d’activité. »

Du côté de l’Olympique Lyonnais, la période de Noël représente une part encore plus importante de son business merchandising. « Le volume des ventes sur la période de Noël représente 30 à 35% de notre chiffre annuel » nous précise Martial Nardone, Directeur Merchandising de l’OL. Une part deux fois plus importante donc que pour le PSG. « Nos boutiques sont ouvertes le dimanche, et nous avons organisé des animations de Noël, notamment la possibilité de prendre des photos avec nos joueurs, en réalité augmentée dans nos boutiques de Lyon centre et de Décines. »

Même son de cloche du côté de l’Olympique de Marseille qui profite également de Noël pour booster ses revenus merchandising. « En terme de ventes, Noël est le 3ème plus gros temps fort après le début de la nouvelle saison avec généralement le lancement du maillot HOME et les lancements des nouveaux maillots AWAY et THIRD » nous précise Laura Cuche, Retail Manager Licensing de l’OM. « Le merchandising du club dépend beaucoup des actualités et des performances du sportif, néanmoins chaque année, Noël représente un très gros temps fort en terme de vente ».

Depuis plusieurs années, certains clubs conçoivent des produits spécifiques pour cette période. Le pull de Noël a logiquement envahi les rayons des boutiques physiques et en ligne des clubs. « Depuis la première édition lancée en 2016, c’est devenu un incontournable. Il s’accompagne désormais d’une gamme complète spéciale autour de cette période de fêtes » ajoute Fabien Allègre.

Pour ce Noël 2021, l’Olympique de Marseille a de son côté fait l’impasse sur une nouvelle collection spécifique. « Ce n’est pas parce que nous n’avons pas développé de produits estampillés Noël que nous ne poussons pas des produits à cette période. Nous essayons au plus possible de développer des produits intemporels et non périodiques afin qu’ils puissent servir tout au long des saisons » explique Laura Cuche. « Nous avons développé la saison passée en exclusivité pour nos boutiques et eshop une toute petite capsule spécialement pour Noël avec une écharpe et un pull de Noël, qui fonctionnent très bien. Une nouvelle capsule spéciale Noël sortira pour l’hiver 2022. Les maillots restent bien entendu les best sellers mais des produits comme les peignoirs, les mugs, les housses de couette, les livres & BD, les kits bébé sont très appréciés. » Il y a quelques jours, le club a réussi à faire parler de sa boutique en ligne avec la mise en vente accidentelle d’un produit du PSG…

« Nous essayons au plus possible de développer des produits intemporels et non périodiques » – Laura Cuche, Retail Manager Licensing de l’OM

OL – un pack sur mesure et de la démesure

A Lyon, le club propose quelques produits spécifiques à Noël. En parallèle, l’Olympique Lyonnais profite également de l’ouverture du lieu de vie OL Vallée au Groupama Stadium pour proposer un pack sur mesure incluant billet de match, activité (surf indoor, Prison Island, Vortex VR, bowling) et restaurant. « Les maillots restent incontournables bien sûr, mais nous avons également une gamme spécifique Noël avec des pulls, des bonnets… Les gammes bébé et enfants sortent bien également. » complète Martial Nardone. Lors de la saison 2020-2021, les revenus de l’OL liés au merchandising s’élevaient à 8,1 millions d’euros.

Les supporters de l’OL les plus fortunés opteront eux pour la statue géante de 140 cm d’un lion dédicacé par les joueurs et vendu au prix de 4 490 euros (quantité limitée).

Le PSG, une « machine » qui fait vendre toute l’année

Si la période de Noël ne représente « que » 12 à 15% du chiffre d’affaires annuel merchandising du PSG (VS 30 à 35% pour l’OL), cela s’explique par la dimension globale prise par le club depuis 10 ans. La marque Paris Saint-Germain fait désormais vendre toute l’année et aux 4 coins du monde.

L’été, les signatures de stars comme Mabppé, Neymar JR, Messi,… sont évidemment un boost énorme dans la vente des nouveaux maillots. Les multiples partenariats signés et annoncés tout au long de la saison (une collection à l’effigie du chanteur Prince a été lancé en mai) favorisent également une consommation sur 12 mois. Le partenariat avec Jordan Brand permet également au club de proposer de nombreuses collections différentes et de nourrir la demande. « Le mois de décembre correspond à un surplus d’activité, tout comme juillet et août. Le fait que le PSG soit l’un des rares clubs à construire 4 collections par an nous permet de lisser notre chiffre d’affaires tout au long de la saison » nous précise Fabien Allègre. « En ce mois de décembre, nos clients plébiscitent également notre gamme plus large comme les outils de massage développés en collaboration avec Theragun ou encore les voitures Majorette. Notre gamme de produits s’étoffent pour que chacun, quel que soit son budget, puisse trouver le cadeau idéal. »