Puma reconduit son partenariat long terme avec Hyrox

Puma prolonge son partenariat avec Hyrox, le circuit mondial de compétitions de fitness, jusqu’en 2030. Cette saison, Hyrox devrait réunir plus de 1,3 million de participants.

Puma fournira les tenues officielles, incluant des chaussures dotées de la technologie NITRO, et deviendra le partenaire exclusif des Championnats du monde Hyrox. La marque a également recruté trois nouveaux athlètes Hyrox d’élite comme ambassadeurs mondiaux :

Jake Williamson, détenteur du record du monde en catégorie Men’s Open Doubles ;

Joanna Wietrzyk, détentrice du record du monde en Women’s Pro Doubles et femme la plus rapide d’Australie ;

Hidde Weersma, athlète néerlandais sacré champion du monde Men’s Pro 25-29 en 2024 et préparateur physique du NOCNSF – l’organisme en charge de la participation des athlètes néerlandais aux Jeux Olympiques et Paralympiques.

Ce trio une équipe de plus de 60 athlètes Puma engagés dans la discipline, parmi lesquels Megan Jacoby, championne du monde 2024, et Hunter McIntyre, triple champion du monde Hyrox et détenteur du record du monde en Men’s Pro.

Le sport fitness à la croissance la plus rapide au monde

Hyrox – qui mêle course à pied et entraînement fonctionnel – est le sport fitness à la croissance la plus rapide au monde. Partenaire depuis la première course à Hambourg en 2017, Puma est devenu sponsor mondial en 2023, utilisant cette collaboration pour renforcer sa visibilité et proposer des équipements adaptés aux athlètes.

En 2025, Puma a lancé sa première collection performance dédiée à Hyrox, comprenant à la fois des vêtements et des chaussures. Cette offre continuera de s’enrichir dans les années à venir, avec de nouvelles innovations produits et des contenus inspirés par les athlètes.

La déclaration

« Hyrox a connu une croissance spectaculaire ces dernières années. Ce partenariat est stratégique pour nous en tant que marque de sport, et constitue une vitrine exceptionnelle pour nos produits de performance innovants, tels que notre combinaison de la technologie NITRO™ et de la semelle PUMAGRIP, leader sur le marché. Nos produits ont démontré leur capacité à répondre à toutes les exigences de ce sport très complet, et à accompagner les athlètes vers de grandes performances. Les retours extrêmement positifs que nous recevons, tant de la part des athlètes que de nos partenaires, renforcent notre positionnement en tant que marque sportive de référence. » (Arthur Hoeld, CEO de Puma)

