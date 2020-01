Reebok met en scène Conor Mcgregor dans une pub déjantée pour sa nouvelle sneakers Zig Kinetica

Dans un mois, Reebok lance sa nouvelle sneakers Zig Kinetica. Pour accompagner la promotion de ce modèle qui promet une restitution d’énergie, la marque met en scène Conor McGregor dans une publicité plutôt originale.

Dans le spot vidéo « Zigurine », la star de l’UFC s’attaque au nettoyage de la chambre de son fils. Une tâche ménagère qui va se transformer en scène d’action déjantée, l’irlandais se transformant en figurine (qui n’est pas dans le commerce pour le moment…).

Dans le commerce, la nouvelle chaussure Zig Kinetica de Reebok sera vendue au prix de 120 dollars à partir du 21 février 2020.

Une campagne qui célèbre à nouveau le claim de la marque « sport the unexpected » lancé en 2019 et glorifie les preneurs de risques et les audacieux qui repensent la culture, comme une certaine Cardi B.