La crypto-monnaie « Socios.com » lance sa chasse aux Tokens (PSG, Juventus, Atlético de Madrid, As Roma,…)

En ce début d’année 2020, l’application de Tokens « Socios » accélère son développement en lançant les premières ventes de jetons dédiés à ses clubs de football partenaires. La crypto-monnaie propose en parallèle une chasse aux Tokens façon Pokémon GO.

Associé à la Juventus, PSG, Atlético de Madrid, Galatasaray, West Ham ou encore l’AS Roma, Socios.com proposent aux clubs une nouveau moyen de monétiser leur communauté de fans en leur proposant d’acheter des Tokens (blockchain de Chiliz).

Grâce à ces jetons que l’on achète (environ 2€ le jeton), les fans rejoignent un cercle fermé dans lequel ils pourront donner leur avis sur différents sujets, tout en participant à des compétitions offrant de nombreuses expériences.

Monétiser l’engagement des fans

Pour le Paris Saint-Germain, les possesseurs de Tokens PSG pourront par exemple choisir le message qui figurera à l’intérieur du brassard de capitaine, l’apparence du bus du club ou encore le dessin présent sur le rideau à la sortie du tunnel des joueurs au Parc des Princes. Les utilisateurs auront également la possibilité de faire entendre leurs voix en participant à des sondages.

Il y a quelques semaines, la Juventus a engagé sa communauté sur Socios.com en leur demandant de choisir la chanson qui accompagnera chaque but du club à l’Allianz Stadium. Le résultat est tombé en début d’année et les supporters ont choisi « Song 2 » de Blur.

« En 2020, Chiliz et Socios.com vont transformer l’engagement des fans en créant une nouvelle connexion entre les fans et les clubs du monde entier » commente Alexandre Dreyfus, PDG et fondateur de Chiliz & Socios.com, dans un communiqué. « C’est un moment incroyablement excitant, car notre plateforme permettra aux amateurs de sport de montrer la voie dans la normalisation de la blockchain et de la crypto-monnaie. »

Une chasse aux Tokens façon Pokémon GO

Pour assurer la promotion Socios.com, l’application lance dès aujourd’hui une chasse au Tokens dans le monde entier grâce à la réalité augmentée, façon Pokémon GO. Grâce à la géolocalisation, les supporters sont invités à se connecter quotidiennement pour récupérer des $CHZ et des jetons.

En outre, le partenaire officiel de crypto-monnaie du Paris Saint-Germain Socios.com offrira également des jetons aux abonnés du clubs ainsi qu’aux membres du programme de fidélité du club MyParis.