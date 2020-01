La LFP revendique une affluence en hausse dans les stades de Ligue 1 et Ligue 2

A l’aube du début de la phase retour de la Ligue 1 et Ligue 2, la Ligue de Football Professionnel (LFP) se réjouit des affluences dans les stades lors des 19 premières journées de cette saison 2019-2020.

En total cumulé, la LFP revendique 5,57 millions de spectateurs dans les stades de Ligue 1 Conforama et Domino’s Ligue 2 sur la première partie des deux championnats.

« Avec l’accompagnement de la LFP et de ses équipes digitales, les clubs se sont en effet professionnalisés dans la collecte et le traitement des données afin de mieux connaitre leurs publics et proposer des offres ultra segmentées correspondant à leurs attentes » commente Didier Quillot, Directeur général exécutif de la LFP, dans un communiqué. « Aujourd’hui, l’accueil et le confort dans les stades sont aussi importants que l’affiche sportive pour attirer de nouveaux publics »

+0,62% de fréquentation dans les stades de Ligue 1 Conforama

« A mi-saison, il n’y a jamais eu autant de spectateurs dans les stades de Ligue 1 Conforama et Domino’s Ligue 2 » ajoute le communiqué de la LFP. « Avec 5,57 millions de spectateurs en première partie de saison contre 5,47 millions l’année dernière à la même date, la Ligue 1 Conforama et la Domino’s Ligue 2 confirment leur attractivité et ce, malgré trois matchs reportés (AS Monaco – Paris Saint-Germain / Nîmes Olympique – Stade Rennais FC / Amiens SC – Stade de Reims). En 5 ans, les deux championnats comptent 500 000 spectateurs en plus dans leur stades ».

Dans le détail, la Ligue 1 Conforama enregistrerait une hausse de 0,62% de la fréquentation des stades avec un total cumulé de 4,24 millions de spectateurs. Le taux de remplissage progresse ainsi d’1,5 point pour atteindre 72,5% « grâce notamment au Paris Saint-Germain, au RC Strasbourg Alsace et au Amiens SC qui performent en termes de remplissage avec des taux dépassant les 90% à chaque match. »

En Domino’s Ligue 2, la LFP revendique un total cumulé d’1,32 millions de spectateurs, une hausse de 5,93% par rapport à la saison précédente. « Cette hausse de fréquentation est principalement liée à la dynamique sportive et aux bonnes performances du RC Lens depuis le début de saison, qui attire les spectateurs à domicile mais aussi à l’extérieur » explique la ligue.