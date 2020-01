[Dossier] La liste des nommés pour les Trophées Sporsora 2020 dévoilée (chiffres clés, résultats,…)

Cette semaine, Sporsora a dévoilé la liste des nommés pour la prochaine cérémonie des Trophées du Marketing Sportif. 5 catégories seront célébrées le 4 février prochain lors d’un Dîner de Gala.

Il y a un mois, le jury des 16èmes Trophées Sporsora présidé par Michaël Jérémiaz s’est réuni pour étudier plus de 60 dossiers déposés et choisir les 15 « meilleurs » dossiers, 3 par catégorie. Découvrez ci-dessous les chiffres clés défendus par les shortlisés.

Sponsor de l’année

Arkema – Behind The Dreams

Arkema a été le 1er supporter national de la Coupe du monde féminine de la FIFA France 2019 à s’engager avec la FIFA. Arkema s’est positionné comme un acteur majeur de la compétition, différent des sponsors traditionnels, valorisant la place des femmes dans le sport et la société en accompagnant le développement de la pratique du football féminin. Arkema a souhaité s’appuyer sur les valeurs de proximité, de solidarité et de dépassement de soi que la Marque partageait avec la compétition.

Ainsi, une stratégie d’activation a été définie et mise en place pour répondre aux objectifs de la Marque, autour d’un claim unique et inédit : « Behind The Dreams »…Parce qu’Arkema est présent dans le quotidien de tout le monde, parce qu’Arkema est présent dans le quotidien de chaque sportif, parce que derrière chaque sportif amateur ou professionnel, il y a un rêve… derrière chaque rêve il y a Arkema… « Arkema, Behind the dreams ».

Résultats :

32 sites impliqués (100% des sites français), 1 700 messages d’encouragements aux équipes participantes recueillis auprès des collaborateurs, 20 étapes soit 6 500Km parcourus par la CaravanArkema présentant l’engagement d’Arkema

4 100 places de match et 21 000 cadeaux offerts sur la CaravanArkema, les réseaux sociaux, en interne, en RP

5 000 infographies Pebax Powered consultées, + de 8 000 personnes participant à notre quizz et répondant à près de 50 000 questions

1,04M de personnes atteintes par le Film « Behind The Dreams » avec Gaëtane Thiney, ambassadrice Arkema pendant la compétition

540M de téléspectateurs atteints grâce au dispositif panneautique de la compétition

+ de 200 000 interactions avec le Messenger Bot Arkema et + de 17 000 nouveaux abonnés sur les présences réseaux sociaux de la marque soit une augmentation de près de 35% d’abonnés

1 700 collaborateurs impliqués

Naming Jeep Élite

Jeep est une Marque du Groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) qui a connu en France une multiplication par dix de ses volumes en 10 ans. Sa gamme, élargie de SUV générateurs de volumes importants tels que le Renegade et le Compass, l’arrivée des nouvelles technologies, telles que l’hybridation et l’électrification, s’inscrivent dans un plan d’investissement conséquent. Il répond aux besoins des clients et aux attentes du marché tout en restant fidèle aux valeurs fondamentales de la Marque : liberté, aventure, authenticité et passion. Pour Jeep, Marque de niche, les ambitions liées à cette phase de croissance nécessitent de renforcer la familiarité de la Marque et de ses modèles auprès d’un plus large public.

La Marque a ainsi décidé d’aller au-delà d’une stratégie de communication conventionnelle en développant un partenariat puissant. Après analyse de différents territoires, le basket s’est imposé comme une évidence : image positive (78,3% des Français), convergence de cibles (hommes : 58% / > 30 ans : 67% / CSP medium-plus : 97%), valeurs communes et mêmes racines américaines. Jeep a alors opté pour un partenariat avec la Ligue Nationale de Basket afin de pouvoir exploiter le potentiel du sponsoring d’une compétition nationale. Pour un impact immédiat et puissant, c’est un « naming », niveau ultime de partenariat, qui a été signé entre Jeep et la LNB pour une durée minimale de 3,5 saisons. Le 8 février 2018, la « Jeep ÉLITE » a ainsi succédé à la Pro A.

Résultats :

Le bilan après 18 mois de partenariat riches en activations, est très positif. Appropriation par les médias, les Clubs et leur staff. Déploiement d’actions par les Distributeurs Jeep. Cela se traduit par des résultats très tangibles (Etude Kantar 2019) :

Valorisation media (en brut) : Saison 2018-2019 : 27,2 M€

Valorisation média totale : 28,84M€ / budget engagé = 1,7M€

ROI : Saison 2018-2019 : x 17

Evolution de la Familiarité (*) : + 6,7 pts (parmi ceux qui savent que Jeep est namer)

Amélioration de l’Image de la Marque (*) : + 5,3 pts (parmi ceux qui savent que Jeep est namer)

Intention d’achat d’un véhicule Jeep (*) : + 8 pts (parmi les intéressés au Championnat de France)

(*) entre mars et juin 2019.

Société Générale – Coupe du Monde de Rugby 2019

Société Générale est Partenaire Majeur et Banque Officielle de la Coupe du Monde de Rugby 2019 et partenaire officiel du XV de France masculin. Le Groupe a lancé une nouvelle plateforme de marque « C’est Vous L’Avenir » en 2018, ayant vocation à être déclinée sur le rugby pour garder une cohérence de marque. Société Générale a décliné sa nouvelle plateforme « C’est Vous l’Avenir » dans le rugby avec la promesse « Plus on aime quelque chose, plus on le fait avancer » et un dispositif de communication international à 360° à destination du grand public, des clients et des collaborateurs.

Résultats :

Digital : Près de 5 000 mentions Société Générale avec 280 millions de reach cumulé / 92% de sentiment positif sur tous hashtags propriétaires et mot clés Société Générale. Focus activation OMIKUJI RUGBY : 83M d’impressions sur FB/IG, 31M sur Twitter

Web série Terrain Favorable Saison 3 : 6 millions de vues cumulées sur YouTube

Match Predictor : 80 000 joueurs / 2,8 millions d’impressions

Vidéo de l’année

Orange – Passe en mode ballon

L’hyper-connexion des Français et particulièrement des jeunes devient un vrai sujet de société. Les ados passent plus de 4 heures/jour sur un écran et pour 67% des parents, le téléphone de leur enfant a déjà été une source de conflit au sein du foyer.

En tant qu’opérateur téléphonique, Orange a un vrai rôle à jouer sur ce sujet de société. Prôner la déconnexion en montrant qu’il y a un temps pour tout.

Résultats :

Quand on prône la déconnexion, les résultats sur les différentes plateformes digitales et sur les réseaux sociaux ne sont pas les plus importants (à date des millions de vues sur Youtube, de nombreux partages et commentaires sur les RS dont des stars de football telles qu’Amandine Henry, Blaise Matuidi, Kimpembe…) Ce qui compte le plus, ce sont les émotions qu’Orange, en partenariat avec les clubs de sports amateurs et à travers l’Orange Football Challenge et l’Orange Rugby Challenge,arrive à faire vivre à tous ces jeunes chaque semaine.

Puma – The Flow

Été 2019, Puma Football dévoile son nouveau pack « Anthem » avec ses nouvelles chaussures Puma Future & Puma One. Comment en faire la promotion tout en affirmant la position de « Game Changer » de Puma ? Comment émerger sur un marché où la surenchère publicitaire est religion ?

En collobaration avec La Fourmi, la conception d’une campagne globale développée autour d’un concept immersif et interpellant « Find your Flow » place Puma Football non pas comme une marque équipementière classique mais comme un Label remixant football et musique, exploitant les codes de chacun des 2 domaines en présentant les joueurs comme des artistes définissant leur propre FLOW.

Le « FLOW” côté scène, c’est le mélange unique de technicité et de personnalité. Côté terrain, c’est la marque des grands joueurs, ce qui les rend si uniques et singuliers.

Résultats :

Des chiffres records sur la catégorie football ! Un trimestre à la résonance exceptionnelle, dépassant les chiffres classiques des retombées et positionnant la marque comme un acteur rafraîchissant du marché. Un ton validé par les cibles au regard des taux d’engagement et retours positifs. L’engouement étant traduit commercialement par la transformation de la cible en consommateur. Au final, un reach européen devenu mondial pour le hit de l’été !

Apres 7 jours de Campagne, 75% de commentaires positifs.

12,5M de vues sur Youtube

Fan Growth + 202 K

5,2% Engagement Rate

Stade de Reims – Le Stade de Reims prend son envol avec Eva Air

Alors qu’une nouvelle saison sportive débute, le Stade de Reims enregistre courant juin l’arrivée d’un sponsor majeur : la compagnie aérienne taiwanaise EVA Air. Incontournable en Asie mais souffrant d’un déficit de notoriété en France, l’opérateur cherche dans un temps un, à travers ce partenariat, une visibilité maximale, pour dans un temps deux, passer au stade de la conversion. Bien moins armé et exposé que le PSG, l’OL ou l’OM, le Stade de Reims est parvenu à conclure ce partenariat en mettant en exergue la capacité du club à proposer une activation forte, originale et virale, à l’instar de ses campagnes précédentes. L’attente du client est ainsi très forte et le défi de taille : associer avec un budget limité à des frais techniques (3 k€ maximum), une compagne aérienne méconnue à un club dont l’aura reste limitée par rapport aux mastodontes français. De plus, la campagne doit s’inscrire en présaison, période où seule l’activité mercato suscite l’engouement du public et des médias.

Enfin, la durée d’engagement d’EVA Air avec le Stade de Reims est d’une seule saison, de juin 2019 à juin 2020. Ce qui rend cette première étape marquante du partenariat déjà décisive : en tenant la promesse d’une activation virale réussie, le club crée un cadre de confiance avec la marque et l’invite à poursuivre son investissement dans un secteur d’activités très concurrentiel.

Résultats :

Sans budget d’amplification de vues, nous visons uniquement une viralité organique sur les réseaux sociaux. Les résultats sont plus que probants avec une équivalence d’achat d’espace évaluée à 106 000 euros ! (source : The Metrics Factory)

5,2 millions d’impression

18 000 interactions

23 retombées presse

Sur Google en France, Eva Air a obtenu son maximum de recherches en 2019 le jour du lancement de la vidéo

Activation Accor – Super Jersey Lancé officiellement le 1er juillet, le partenariat entre ACCOR et le Paris Saint-Germain permet de mettre en avant ALL – Accor Live Limitless, le nouveau programme de fidélité lifestyle du groupe. À l’approche du début de saison de Ligue 1, ACCOR souhaitait profiter de la visibilité offerte par la Tour Sequana, siège du groupe, pour réaliser une opération d’affichage évènementiel permettant de développer fortement la notoriété de ce nouveau partenariat. Résultats : 150 000 personnes exposées à la campagne chaque jour depuis le périphérique pendant 5 mois, ce qui représente 25 millions d’ODV. L’impact du visuel lui a permis de bénéficier d’un aspect viral sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Instagram du Paris Saint-Germain qui en un seul post a généré 165K€ d’earned media value et 300K interactions (likes + commentaires) pour la marque. Les partages sociaux de ALL et du PSG ont rassemblé 3,2 millions de reach et 900 000 vues. Un time lapse a été relayé sur les réseaux sociaux du Paris Saint-Germain et du groupe ACCOR, et a connu un taux de complétion exceptionnel supérieur à 40%. Adidas Tango League Aujourd’hui, les grandes métropoles mondiales sont des espaces où les tendances se font et se défont. Ces Key Cities influencent directement la perception des consommateurs quelque soit le point du globe où ils se trouvent. adidas a décidé de surinvestir dans 6 Key Cities pour croitre en terme de désirabilité de marque & de part de marché. Paris fait partie de ces 6 Key Cities. Notre mantra « Through sports we have the power to change lives» reflète la volonté d’adidas d’être acteur du changement. En 2019, la marque a affirmé son engagement pour le développement du sport féminin et la lutte contre les préjugés She Breaks Barriers. La plateforme de communication She Breaks Barriers a vu naitre plusieurs projets en collaboration avec des associations & avec le soutien d’athlètes sponsorisées par la marque aux trois bandes. Depuis 2016, adidas organise la Tango League, plus grand tournoi de street-football du Grand Paris, destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Pendant 3 années, les multiples éditions organisées dans des lieux exceptionnels et parfois insolites (Canopée des Halles, Garde Républicaine…) ont permis d’installer le concept et de développer une forte communauté de joueurs. Toujours à l’écoute des attentes de ses consommateurs, adidas a insufflé un nouvel élan à la Tango League en 2019 en donnant un nouveau sens au marketing communautaire avec une approche authentique, inclusive et collaborative. Résultats : Event 4 tournois organisés en 2019 : Barbes Goutte d’Or (Paris 18), Place des Fêtes (Paris 19), Les Epinettes (Issy-les-Mlx), Pont Blanc (Aubervilliers)

4 projets en cours de conception dans chaque quartier

1449 joueurs / 207 équipes

5000+ spectateurs

Content 4 millions de vues cumulées Rentre Dans Le Cercle & @adidasparis & Canal+ (estimatif) Malakoff Médéric Humanis – Faire du Sport pour combattre le Cancer En collobaration avec Infront Sports, Malakoff Médéric Humanis favorise le rapprochement entre le Stade Toulousain et l’IUCT Oncopole (IUCT-O) pour promouvoir l’activité sportive dans le parcours de soins en cancérologie. Diminution des effets secondaires (fatigue, douleur, la perte de masse musculaire), amélioration de la qualité de vie, réappropriation du corps, facilitation du lien social… Les effets bénéfiques de l’activité physique pendant et après les traitements pour un cancer ne sont plus à démontrer, tant sur le plan physique que psychologique. Certaines études montrent même que 50% des récidives des principaux cancers (sein, colon et prostate) pourraient être évitées en pratiquant régulièrement. Grâce au soutien du groupe de protection sociale Malakoff Médéric Humanis, l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse (IUCT) dispose depuis 2017 d’un programme de thérapie sportive sur son site de l’Oncopole, déployé par l’association CAMI Sport & Cancer (1er réseau sport & cancer de France, elle forme notamment les praticiens en thérapie sportive). Cependant le développement de cette activité se heurte à trois obstacles : le manque de relais en ville et le souhait de certains patients de ne pas revenir sur leur lieu de soin, et le financement du programme. Résultats : Un peu plus d’un an après le lancement des séances à Ernest Wallon, plus d’une centaine de patients ont pu bénéficier du dispositif. Après 6 mois de programme, voilà quelques exemples de résultats : 76% des patients ont diminué leur fatigue (-3,3 points sur 10 en moyenne), premier symptôme pour les patients traités pour un cancer.

La force de préhension (prédicteur de mortalité) a augmenté pour la plupart des patients (+5,8kg pour 70% des patients pour la main dominante et +4,8kg pour 68% des patients pour l’autre main).

L’endurance a augmenté (+15,9 montée/descente au step test rythme libre 3min) pour 86% des patients. Stratégie d’un détenteur de droits Fédération Française de Basketball – Le 3×3 par la FFBB, de la rue aux Jeux Olympiques Avec plus de 710 000 licenciés et 2.5 millions de pratiquants, le basketball est le deuxième sport collectif français et le premier sport collectif féminin (36% de licenciées) ; il connaît une dynamique de croissance constante depuis plusieurs années. La performance des Équipes de France, gérées par la FFBB, ou encore la présence de nombreux joueurs français en NBA ont contribué à la médiatisation grandissante de ce sport. Évolution des modes de consommation du sport et développement des pratiques hors-club

Le Basket 3×3 fera sa première apparition aux JO 2020 de Tokyo

Volonté des collectivités de proposer une offre sportive diversifiée

Nécessité des fédérations de faire évoluer leurs offres et de développer de nouvelles ressources Résultats : Championnats : 30 000 licences 3×3 et 400 équipes engagées en 2018-19

Tournois : 750 Opens Start, 17 Opens Plus et 1 Open de France (La Rochelle – 50 000 visiteurs) pour la Superleague 3×3 FFBB

Marketing : GRDF (Partenaire Titre), Caisse d’Épargne et la Maif (Partenaires), Gerflor, Wilson et Jordan (Fournisseurs) de la Superleague 3×3 et Caisse d’Épargne et la Maif Partenaires des EDF 3×3

Équipes de France : 11 médailles (U18, U23 et Seniors) sur les différentes compétitions en 2019 et qualification au TQO (mars 2020 en Inde) Team Vitality – Le leader français de l’esport à la conquête du monde Suite à sa levée de fonds conséquente en 2018, Team Vitality a mis en place une stratégie unique de développement afin de solidifier 2 piliers (sportif et business) et de se positionner dans le top 10 mondial: Recrutement de joueurs majeurs et signature de contrats pluriannuels / Recrutement d’influenceurs & streamers pour résonner sur les réseaux

Ouverture d’un training center au stade de France pour trois équipes majeures / Ouverture d’un flagship de 1000m² au centre de Paris

Un staff de 30 personnes afin de gérer intégralement la marque Team Vitality et les partenariats majeurs ainsi que développer de nouvelle lignes de revenus

Un merchandising développé avec adidas ainsi qu’une gamme en propre inscrivant Team Vitality comme une marque lifestyle

Présence majeure sur tous les salons de sport entertainment mondiaux

Résultats : Plus de 15 titres majeurs remportés en 2019 sur nos différents jeux

Une audience multiplié par 6 sur nos différents réseaux sociaux

L’ouverture d’un training center au Stade De France pour nos joueurs

L’ouverture d’un Flagship de 1000m² comprenant un cyber café, un bar et un shop pour apporter des expériences uniques à nos fans

Des activations majeures et internationales réalisées avec nos principaux partenaires

Urban Soccer – La Paris Saint-Germain Academy by UrbanSoccer change de dimension

UrbanSoccer est le leader français sur le marché du foot 5 depuis 2005, anciennement UrbanFootball et Soccer 5. Afin de développer son offre de services et de proposer une pratique ludique et régulière à un public toujours plus large, UrbanSoccer a créé des écoles de foot et stages de foot dédiés aux enfants de 4 à 17 ans.

De son côté le Paris Saint-Germain a cherché a créer son Academy (aujourd’hui présente dans plus de 15 pays à travers le monde) afin de proposer aux enfants de tout horizon, quel que soit leur niveau ou leur âge le savoir-faire, l’expérience pédagogique et les valeurs d’un club professionnel.

En 2012, les deux entités se sont associées afin qu’UrbanSoccer puisse exploiter la licence PSG Academy en France. La PSG Academy France propose des écoles de foot à l’année et des stages de foot durant les vacances scolaires, dans 20 centres UrbanSoccer à travers le pays. En 2019, la PSG Academy France est l’organisme réunissant le plus d’enfants à travers la France notamment par sa capacité à avoir diversifier son offre et à s’étendre au-delà de la région parisienne.

Résultats :

Plus de 6 700 inscrits (5 300 inscrits en 2018/2019, +26%) à travers la France dont plus de 1 000 enfants dans le seul centre d’Aubervilliers.

Plus de 25 nationalités ont participé aux stages d’été en pension complète au CREPS de Chatenay Malabry et dans les 20 centres UrbanSoccer pour un total de 10 semaines de stage et près de 2 500 participants (+10%)

Par ailleurs, la PSG Academy France a gagné la PSG CUP MONDE au mois de Mai et été élu meilleure délégation par le Paris Saint-Germain pour sa qualité de formation, d’innovation et d’organisation. Enfin, 3 enfants ont intégré les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain.

Startup

Mon Petit Gazon – L’App qui transforme le fan en manager virtuel

MPG est un jeu de management de foot entre amis. Lancé comme un projet personnel en 2011, cette App a embrassé la croissance que connaissent les fantasy games dans le monde au point de devenir une entreprise 5 ans après et de compter désormais 1,4 million d’utilisateurs en France et 50 000 à l’étranger.



Les fantasy games transforment le fan de foot ‘passif’ (je regarde un match/je « suis » une compétition) en un manager ‘actif’ qui coache virtuellement des joueurs réels. A la différence des autres jeux, MPG n’a jamais proposé de gain d’argent ou de cadeaux (seule la fierté de défier ses amis importe) et propose des confrontations directes avec des règles inédites.

MPG est aujourd’hui à la croisée des chemins entre : le gaming (classée App de Jeu et de Sport sur l’App Store), le social media (communauté MPG très engagée en France), le pari (on parie gratuitement sur les performances des joueurs) et le média (on consomme l’actualité foot via l’App).

Résultats :

1,4 million d’utilisateurs dont 710 000 actifs entre le 1er août et le 30 octobre 2019

1,1 milliard de pages vues (saison 2018-19), dont 90% sur mobile

Top 4 meilleurs Jeux Foot sur l’App Store avec Football Manager et Fifa Electronic Arts

CA (dernier exercice fiscal) : 1M€ dont 80% publicité et 20% freemium

Une émission Fantasy Foot sur les plateaux de l’Equipe TV

Partenariats avec Unibet, Puma, Red Bull, Le Five, Panini, L’Equipe, RMC Sport et la LFP.

My Coach – Pour accompagner la digitalisation du sport

Alors que la digitalisation de la pratique et de la performance sportive n’est plus un pressentiment mais une réalité, My Coach se positionne aujourd’hui comme la solution de référence des acteurs du sport ; des entraîneurs aux pratiquants, des clubs aux fédérations.

Spécialisée depuis 2011 dans la conception de solutions numériques, la startup se démarque en couvrant tous les segments du marché et en diffusant l’expertise technique de haut niveau. Avec huit fédérations françaises partenaires, une levée de fonds record et sa récente nomination au GIE « France Sport Expertise », My Coach s’affirme aujourd’hui comme le produit souverain et le leader de la Sport Tech. En étant l’unique startup française à avoir été retenue par l’UEFA (plus de 80 candidatures enregistrées au niveau mondial), la startup confirme sa maturité technologique et sa capacité à répondre aux besoins des plus grandes institutions.

Résultats :

8 fédérations qui travaillent avec My Coach pour équiper leurs licenciés (cyclisme, football, volleyball, hockey sur gazon, surf, judo, équitation, handball)

4,3 millions de licenciés suivis au total

505 839 vues comptabilisées sur les fiches exercices

9,8 M€ levés au total

Membre du Cluster Grand Paris Sport

Membre du GIE France Sport Expertise

Parmi les 7 startups mondiales retenues par l’UEFA (unique représentante française)

Leader en part de marché L1 / L2 (Olympique Lyonnais, OGC Nice, AS Monaco, Red Star, EA Guingamp…)

Rematch – Les vidéos highlights du sport amateur

Les millions de matchs locaux, adultes comme jeunes, féminins comme masculins n’attendaient que Rematch : le dispositif qui permet enfin la captation, la diffusion et le partage des plus beaux buts, paniers, essais, smashs…

Il suffit maintenant d’un spectateur avec son téléphone pour immortaliser les temps forts (highlights) d’une rencontre sportive et les partager en temps réel au plus grand nombre grâce à la machine à remonter le temps de Rematch (effet flashback).

Les clubs et associations sportives, poumons du sport français, ont trouvé avec Rematch le nouveau support premium qui permet aux annonceurs locaux comme nationaux de s’associer aux valeurs fortes et sociétales du monde amateur. Pour de nouvelles recettes nécessaires… et pour le plus grand plaisir des sportifs eux-mêmes, de leur famille, de leurs amis.

Résultats :

Avec un coup d’envoi officiel de Rematch en janvier 2019 (un an) :

En novembre, les vidéos capturées avec Rematch ont dépassé le million de vues en moins de 30 jours

beIN SPORTS a intégré une pastille hebdomadaire Rematch sur le foot amateur et y interviewe un buteur en direct

Midi Olympique fait voter ses internautes chaque semaine parmi le Top 5 des essais de la semaine

Sud Ouest choisit et partage l’essai et le but (football) de la semaine avec ses internautes et fait élire l’essai amateur et le but amateur de l’année par ses internautes aux Oscars du Sport

La FFBB amplifie les tournois de 3X3 avec les highlights de Rematch

La FFBB et France Rugby (FFR) partagent chaque semaine l’action de la semaine sur leurs réseaux sociaux

Les footballeurs amateurs de Tonsser enrichissent leur profil avec les vidéos de Rematch

SoFoot prolonge son #VraiFootDay avec un best of hebdo foot amateur

Les premières marques s’activent sur des dispositifs de gamification (Orange, Footeo/Clubeo) ou de sponsoring (Intermarché, Amos…)

Et surtout : les premiers clubs locaux vendent l’emplacement sur leurs vidéos à leurs sponsor

Trophées SPORSORA : Processus de vote

Catégories « Stratégie d’un détenteur de droits » , « Activation » et « Vidéo de l’année » : le comité d’experts désigne les lauréats des Trophées Or, Argent et Bronze pour chacune de ces trois catégories.

Catégorie « Sponsor de l’année » : les trois nommés retenus par le comité d’experts dans cette catégorie seront soumis au vote sur internet de 1 000 professionnels du secteur courant janvier.

Catégorie « Startup » : les trois nommés retenus par le comité d’experts pitcheront le soir de la cérémonie. Les lauréats des Trophées Or, Argent et Bronze seront désignés à 50% par le vote du comité d’experts et à 50% par le vote en direct des participants de la cérémonie.

Enfin, un trophée « Personnalité de l’année » soumis au vote et opéré par News Tank Sport sera décerné le soir de la cérémonie. Michaël Jérémiasz remettra également au nom du Comité d’experts un Trophée « Coup de cœur ».

Le jury 2020

SPONSOR DE L’ANNÉE

– Arkema – Behind The Dreams

– Jeep® France – Naming Jeep® Élite

– Société Générale – Coupe du monde de rugby 2019

Cette catégorie couronne l’annonceur qui a réussi, dans la durée, à développer le partenariat le plus en phase avec ses objectifs stratégiques ou tactiques. L’approche primée est la plus créative, la plus transversale, la plus aboutie, la plus responsable et la plus respectueuse des valeurs de l’organisation sportive ou de l’athlète. Ce partenariat a permis à l’organisation sportive ou à l’athlète d’accroître son rayonnement et sa visibilité, et à l’entreprise d’atteindre ses objectifs.

ACTIVATION

– Accor – Super Jersey

– Adidas – Adidas Tango League

– Malakoff Médéric Humanis – Faire du Sport pour combattre le Cancer

Cette catégorie récompense aussi bien un média, un annonceur, un détenteur de droits ou un prestataire qui a su développer une activation media ou hors media, un contenu éditorial original et impactant, une plateforme technologiquement innovante, un service ou un produit original en lien avec un événement sportif, une actualité, une pratique ou un(e) sportif(ve). L’activation est valorisée tant sur le fond que sur la forme. Elle a servi aussi bien les intérêts de son auteur que ceux de son sujet et du (des) public(s) visé(s).

STRATÉGIE D’UN DÉTENTEUR DE DROITS

– FFBasketball – Le 3×3 par la FFBB, de la rue aux Jeux Olympiques

– Team Vitality – Le leader français de l’esport à la conquête du monde

– UrbanSoccer – La Paris Saint-Germain Academy by UrbanSoccer change de dimension

Cette catégorie récompense le sportif ou l’organisation sportive, privée ou publique, qui a déployé la stratégie marketing la plus créative, la plus aboutie, la plus responsable et la plus efficiente. Est valorisé le détenteur de droits qui a réussi le mieux à se démarquer et à développer un ou plusieurs de ses marchés (ex : pratiquants, licenciés, spectateurs, sponsors, clubs, collectivités territoriales, médias etc.).

VIDEO DE L’ANNÉE

– Orange – Passe en mode ballon

– Puma – The Flow

– Stade de Reims – Le Stade de Reims prend son envol avec Eva Air !

Cette catégorie récompense aussi bien un média, un annonceur, un détenteur de droits ou un prestataire qui a su développer un contenu audiovisuel original et impactant, innovant et émotionnel autour du sport. Tous les supports sont acceptés (TV, web…) du moment que le contenu est au format vidéo et qu’il est diffusé en français.

STARTUP

– Mon Petit Gazon – L’App qui transforme le fan en manager virtuel

– My Coach – Pour accompagner la digitalisation du sport

– Rematch – Les vidéos highlights du sport amateur

Cette catégorie récompense la startup française qui a su développer la solution la plus innovante et la réponse la plus adaptée aux besoins du secteur. Sont valorisés la créativité, la simplicité de mise en œuvre, l’efficacité de la réponse apportée et son potentiel de réussite.

Présidé par Michaël JÉRÉMIASZ, champion paralympique et porte-drapeau de l’équipe de France aux Jeux Paralympiques de Rio, le comité d’experts s’est réuni le 17 décembre 2019 dans les nouveaux locaux du Team Vitality pour désigner les nommés dans chaque catégorie.

Le jury 2020

