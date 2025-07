Revolut devient partenaire titre de la future Audi F1 Team

L’écurie Audi F1 Team – qui fera ses débuts en 2026 dans la catégorie reine du sport automobile – s’associe à Revolut, leader mondial de la fintech avec plus de 60 millions de clients. Revolut deviendra ainsi le sponsor titre de l’équipe pour la saison 2026 du Championnat du monde de Formule 1.

Ce partenariat réunit Audi F1 Team et Revolut autour d’une ambition commune : innover dans leurs domaines respectifs, le sport automobile et la finance mondiale. Les deux marques visent à explorer de nouvelles approches combinant l’excellence technique de la Formule 1 avec des solutions financières modernes et accessibles.

Ces dernières souhaitent également enrichir l’expérience des fans en proposant de nouvelles façons d’interagir lors des week-ends de course, tout en offrant des avantages spécifiques aux clients Revolut.

Pour information, Revolut Business intégrera pleinement les opérations financières de l’équipe, tandis que les supporters bénéficieront de solutions de paiement fluides pour leurs achats de produits officiels, garantissant ainsi une expérience d’achat intuitive et haut de gamme.