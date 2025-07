Revolut lance deux cartes de paiement co-brandées avec la NBA, mêlant design inspiré du basketball et services financiers, pour séduire les fans en France et dans toute l’Europe.

Déjà bien implantée dans l’univers du basketball, Revolut franchit un nouveau cap dans son partenariat avec la NBA. L’application financière, forte de plus de 60 millions d’utilisateurs dans le monde – dont 5 millions en France – dévoile ce mardi 1er juillet deux cartes bancaires co-brandées aux couleurs de la célèbre ligue nord-américaine.

Deux formules distinctes

Pensées pour les fans de basket, ces cartes physiques mêlent design emblématique et services bancaires classiques. La première, en métal, s’adresse aux clients des offres Metal et Ultra. Son design premium s’inspire du parquet des terrains NBA, avec une finition haut de gamme. Elle est proposée au prix de 59,99 €.

La seconde carte, en plastique, arbore un motif évoquant le ballon iconique de la NBA. Destinée à un usage quotidien, elle est accessible à tous les clients, quel que soit leur forfait Revolut, pour 19,99 €.

Commandables directement depuis l’application Revolut, les deux cartes sont disponibles dès aujourd’hui au Royaume-Uni et dans la majorité des pays de l’Espace économique européen, y compris en France.

Finance, sport et culture entremêlés

Ce lancement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat plus large entre Revolut et la NBA. La fintech britannique s’est récemment illustrée en tant que partenaire naming du NBA Paris Game 2024, partenaire associé du NBA Paris Games 2025, et sera également partenaire naming du tout premier NBA Paris Jam, prévu l’an prochain.

Au-delà du simple accessoire bancaire, Revolut entend offrir à ses utilisateurs une expérience mêlant finance, sport et culture. Un positionnement affirmé, qui vise à renforcer le lien émotionnel avec sa communauté, tout en surfant sur l’engouement croissant pour le basketball en Europe.

Ce partenariat, « une évidence »

« Notre partenariat marketing avec la NBA est une évidence, affirme Deborah Wajsbrot, directrice des partenariats chez Revolut. Il associe l’énergie globale autour du basketball à la volonté de Revolut de proposer à ses clients des expériences marquantes et culturellement pertinentes. Des cartes en édition limitée aux activations exclusives, notre collaboration avec la NBA va bien au-delà d’un simple partenariat de marque : c’est une façon de rapprocher les fans des sports qu’ils aiment, en offrant à notre communauté quelque chose qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs. »

« Avec ces cartes de paiement co-brandées, Revolut offre aux fans de la NBA une nouvelle manière originale et créative d’afficher leur passion. Tout au long de notre collaboration, Revolut a constamment démontré son engagement à engager les fans passionnés de la NBA en Europe, avec des approches toujours plus innovantes et inspirantes », se réjouit de son côté David Brody, vice-président et responsable de la gestion mondiale des partenariats à la NBA.

