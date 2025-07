Volkswagen ID. a mis en place un dispositif original et engagé pour l’UEFA Euro féminin 2025, mêlant humour, mobilité électrique et engagement sociétal pour soutenir les Bleues avec force et créativité.

Partenaire officiel de l’UEFA Euro féminin 2025, remporté aux tirs au but au terme d’une finale halletante par les Anglaises, Volkswagen ID. a déployé une campagne d’envergure mêlant créativité, engagement sociétal et mobilité durable. Avec en toile de fond, un objectif : accompagner les Bleues tout en réaffirmant son rôle d’acteur engagé pour un sport plus inclusif.

Une série originale avec les joueuses et l’humoriste Tareek

Intitulée « Les Bleues, l’ID. ou les deux », cette mini-série digitale donne la parole aux joueuses de l’Équipe de France dans un format décalé et complice, orchestré par l’humoriste Tareek. Entre humour et authenticité, la série valorise autant les personnalités des athlètes que l’univers électrique de la marque, créant un lien fort avec les fans.

Des activations médias ludiques et interactives

Volkswagen s’est associé à SoFoot pour une opération spéciale dans le Guide de l’EURO féminin, transformé pour l’occasion en « cahier de vacances » truffé de quiz inspirés de la série. L’expérience se prolonge dans L’Équipe à travers des contenus incarnés par des talents engagés dans la promotion du football féminin.

Des roadtrips électriques pour fédérer les fans

Trois voyages à bord du SUV 100 % électrique ID.4 GTX ont permis à des supporters sélectionnés via la plateforme FFF de vivre l’EURO au plus près. Accompagnés d’influenceurs aux profils variés – Today It’s Football, Misha & Alex et la journaliste Vanessa Le Moigne – ces fans ont assisté aux matchs de poule dans une ambiance conviviale et militante.

Un design signé Morgane Qut

L’artiste Morgane Quetier a imaginé un covering exclusif pour les véhicules utilisés, reflétant l’énergie des Bleues et les valeurs de modernité, diversité et liberté. Un clin d’œil au design automobile pensé au féminin. Une prise de parole assumée dans la presse Volkswagen ID. a également pris position dans la presse quotidienne nationale à plusieurs moments clés, pour afficher son soutien aux joueuses et rappeler son attachement aux valeurs d’égalité et d’inclusion.

« À travers ces initiatives, nous ne faisons que perpétuer notre soutien de longue date de l’équipe de France féminine », explique Jean-Manuel Caparros, chef du service communication de Volkswagen France. Avant de poursuivre : « Nous racontons des histoires de passion, d’inspiration et d’égalité. Ce sont ces valeurs que nous voulons promouvoir, au cœur de notre engagement dans le sport. »

En somme, en combinant contenus originaux, mobilité électrique et activations média engageantes, Volkswagen ID. redéfinit les codes du sponsoring sportif. La marque confirme ainsi sa volonté de faire bouger les lignes, en plaçant la performance sportive et l’impact sociétal sur un même plan.

