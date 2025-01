100 millions de spectateurs et 1,5 milliard d’interactions sur les réseaux sociaux, le bilan de la première édition de la Kings World Cup Nations, tournoi de football à 7, qui se déroulait en Italie du 1er au 12 janvier, fut un véritable succès.

La Kings League – la compétition de football à 7 créée par l’ancien blaugrana, Gerard Piqué – confirme que la Kings World Cup Nations a établi une nouvelle référence mondiale en matière d’audience sportive avec pas moins de 100 millions de spectateurs. En outre, le tournoi a également généré 1,5 milliard d’interactions sur les réseaux sociaux, crédibilisant ainsi son nouveau statut à l’échelle du globe. Cerise sur le gâteau, la finale s’est tenue dimanche dernier à l’Allianz Stadium, l’antre de la Juventus de Turin, devant plus de 40 000 supporters. Et c’est le Brésil – mené par le MVP du tournoi Kelvin Oliveira – qui a finalement soulevé le trophée en écrasant la Colombie (6-2).

Des chiffres records

Dans les faits, les 100 millions de spectateurs provenaient d’une large gamme de plateformes, dont Twitch, YouTube, Kick, TikTok et Facebook, avec plus de 75 chaînes diffusant les matchs de la Kings World Cup Nations. La compétition a également été diffusée sur les cinq continents, avec des partenaires comme CBS Golazo Network aux États-Unis, ESPN/Disney+ en Amérique latine, SKYSPORT en Italie, MBC/SSC au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et DAZN au Japon et en Australie. Enfin, les présidents des équipes ont eux aussi retransmis les matchs en direct sur leurs propres chaînes, aux côtés de nombreux partenaires médiatiques de premier plan.

Bon à savoir