Le Paris Saint-Germain et Jordan Brand écrivent un autre chapitre de leur collaboration iconique en officialisant la nouvelle collection « WINGS », à la croisée du luxe et de la performance. Sa pièce maîtresse ? Le quatrième maillot de la saison 2024/2025.

En 2018, le Paris Saint-Germain et Jordan Brand transcendaient les frontières du sport et initiaient une collaboration inspirée. Aujourd’hui, les deux noms poursuivent leur quête d’excellence avec « Wings », une collection de prêt-à-porter et d’accessoires d’exception, conçue en France et en Italie. Issue de la ligne Jordan Wings, cette dernière offre ainsi une ode à la créativité et au savoir-faire unique de Jordan Brand.

Parmi les pièces phares de la collection :

un pull réalisé dans le respect de l’artisanat italien s’inspirant du motif emblématique des filets de football

des hoodies, t-shirts et vestes précieuses

un set de bagagerie en cuir qui revisite la célèbre Air Jordan High 1. Une édition spéciale est d’ailleurs limitée à 23 exemplaires

Le quatrième maillot à l’honneur

Par ailleurs, un maillot de football a été imaginé et conçu pour la première fois à manches longues. Orné de motifs d’ailes rendant hommage au logo « Wings » de Jordan, ce dernier symbolise la rencontre du Paris Saint-Germain et de Jordan Brand. Également disponible à manches courtes, il accompagnera les joueurs et joueuses de la capitale durant la seconde moitié de la saison 2024/2025. De son côté, la collection training se caractérise par la même esthétique. On y retrouve une tenue d’échauffement proposée en trois coloris (bleu, blanc et rouge), clin d’œil aux couleurs du club.

Pour information – le maillot et sa tenue de match complète, tout comme la collection training et une sélection de pièces lifestyle Jordan en quantités limitées – seront disponibles dès le 22 janvier dans les boutiques Paris Saint-Germain et sur store.psg.fr et nike.com.

Bon à savoir

Du 21 au 26 janvier 2025, une boutique éphémère à la scénographie inattendue ouvrira ses portes au 31, place du Marché Saint-Honoré. Au cœur du 1er arrondissement parisien et de la semaine de la mode, le lieu mettra en scène la collection « Wings » dans un décor inédit.