RMC Sport s’offre le meilleur du judo

RMC Sport, la Fédération française de judo (France Judo) et la Fédération internationale de Judo (FIJ) ont officialisé un partenariat de diffusion inédit. L’objectif ? Réunir les meilleures compétitions de cet art martial sur une seule et même chaîne.

Chaîne numéro 1 des sports de combat en France, RMC Sport a pu s’appuyer sur son CV pour sceller cet accord. De quoi offrir au judo un magnifique rayonnement auprès du grand public et la possibilité de créer de nombreuses vocations pour ce sport. Au total, c’est une quinzaine d’événements en France et à l’international qui sera diffusé sur RMC Sport tout au long de l’année : 100% des Grands Slams dont le Grand Slam de Paris, les championnats du monde et la Judo Pro League (le championnat de France par équipe mixte de France Judo).

Deux événements en direct sur Twitch et YouTube

Parallèlement, ce ruissellement se bonifiera par l’intermédiaire de réseaux sociaux dynamiques et par la diffusion gratuite de deux événements en direct sur les chaînes Twitch et YouTube de RMC Sport. A savoir, le Final Four de la Judo Pro League et le Grand Slam de Paris. Ce qui renforcera encore l’impact de ce partenariat.

« RMC Sport est fier de contribuer à l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en proposant une couverture unique des meilleures compétitions de Judo. Nous nous réjouissons de ce partenariat tripartite (…) par l’intermédiaire de notre partenaire Two Circles. Il répond à la demande des amoureux du judo et du grand public (…) Nous allons mettre toute notre expertise éditoriale au service de cette grande discipline dont la France est une actrice majeure dans le monde. » (Karim NEDJARI, Directeur Général de RMC Sport)

Bon à savoir

La retransmission du judo débutera dès ce samedi 18 janvier avec le Final Four de la Judo Pro League, qui réunit les meilleurs clubs de l’Hexagone pour un véritable show sur les tatamis.

