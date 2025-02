Axial fournisseur officiel des 24 Heures du Mans 2025

Axial, réseau de carrossiers indépendants appartenant à ses adhérents, s’est engagé avec les 24 Heures du Mans (ACO – Automobile Club de l’Ouest) en tant que fournisseur officiel de la 93ème édition qui se déroulera du 11 au 15 juin. Dans les faits, l’ensemble des billets ont déjà trouvé preneurs, et cela, « en moins de 24 heures ».

Cette entrée significative d’Axial dans le monde du sport motorisé démontre une volonté claire du réseau de renforcer son image auprès du grand public. Axial capitalise également sur le rayonnement de la marque « 24 Heures du Mans » pour décupler les éléments de visibilité au sein de ses 360 ateliers de carrosseries situés dans l’Hexagone.

Il est important de noter que Axial et Seven – l’agence de communication qui a permis à ce partenariat de voir le jour – seront présents tout au long de l’évènement, avec un important dispositif d’hospitalités. Le but ? Renforcer la cohésion entre les membres du réseau et permettre aux visiteurs de découvrir certaines facettes du métier par des mises en situation en réalité virtuelle.

Bon à savoir

Axial appartient au groupe Edra et emploie 30 personnes au service des adhérents.

Premier réseau de carrossiers indépendants, il compte 370 adhérents en France. Ces derniers représentent 2 700 emplois, 3 millions d’heures de main d’œuvre/an pour un CA de 320 M€.

