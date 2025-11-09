La FFT a dévoilé cette semaine les modalités de la billetterie pour Roland-Garros 2026. Tirage au sort, vente prioritaire pour les licenciés et ouverture à tous fin mars : le Grand chelem parisien mise sur l’équité et l’accès élargi.

La Fédération française de tennis (FFT) a dévoilé les modalités de la billetterie pour l’édition 2026 de Roland-Garros, qui se tiendra du 18 mai au 7 juin. Comme chaque année, l’événement promet de réunir la planète tennis autour de la terre battue parisienne, avec un dispositif de vente pensé pour conjuguer équité, fluidité et ouverture au grand public.

Le retour du tirage au sort

Après son introduction en 2025, le système de tirage au sort est reconduit. Présenté comme « une grande réussite » par la FFT, il vise à limiter les files d’attente virtuelles et à garantir un accès plus équilibré aux places, très convoitées.

Les inscriptions seront ouvertes du 3 au 17 décembre 2025, et les personnes sélectionnées recevront un e-mail à partir de mi-février leur permettant d’accéder à la vente à une date ultérieure. Ce format, inspiré des grandes compétitions internationales, reflète la volonté de la FFT de moderniser son expérience client tout en préservant une forme de loterie démocratique.

Les licenciés toujours prioritaires

Les licenciés FFT conservent leur accès prioritaire, entre le 10 et le 16 février 2026, avant l’ouverture des ventes pour les tirés au sort. Petite évolution : pour bénéficier de cet avantage, il faudra disposer d’une licence multi-raquettes validée par le club au moins une semaine avant le 10 février. Cette exigence s’inscrit dans la stratégie fédérale de valorisation des clubs et de fidélisation de la base licenciée, qui reste un pilier économique du tennis français.

Une nouveauté : la vente ouverte à tous

Grande nouveauté 2026 : une vente grand public « premier arrivé, premier servi » sera proposée fin mars. Elle concernera deux périodes précises : l’Opening Week (18-23 mai), durant les qualifications et entraînements, et la dernière semaine du tournoi (1er-7 juin), sur les courts annexes où se dérouleront doubles, juniors et tennis-fauteuil. Une manière pour la FFT d’élargir l’accès au tournoi et de séduire de nouveaux publics, notamment les familles et les jeunes fans.

Des quotas maintenus pour réguler la demande

Les plafonds de réservation restent inchangés : 4 billets maximum sur les courts principaux (Philippe-Chatrier et Suzanne-Lenglen), 4 sur les annexes pendant la première semaine du grand tableau, et jusqu’à 15 billets durant l’Opening Week ou la dernière semaine.

Avec ce dispositif hybride – mélangeant tirage, priorité fédérale et vente libre – la FFT poursuit un double objectif : mieux maîtriser la demande tout en renforçant la dimension inclusive et expérientielle de Roland-Garros, devenu un produit phare du sport-spectacle mondial.

À lire aussi : Diffusion, prize-money record, enjeux, participants… Tout savoir sur les Nitto ATP Finals 2025