Les huit meilleurs joueurs de la saison s’affrontent à Turin du 9 au 16 novembre pour le dernier titre de l’année. Un tournoi qui mêle excellence sportive, enjeux économiques et prestige mondial. Voici ce qu’il faut savoir.

Du 9 au 16 novembre 2025, la Inalpi Arena de Turin sera le théâtre de l’ultime bataille de la saison ATP. Les Nitto ATP Finals, rendez-vous incontournable du tennis masculin, réunissent les huit meilleurs joueurs de l’année selon la Race, dans un format à la fois sportif et spectaculaire, vitrine d’un modèle économique parfaitement maîtrisé.

Deux groupes, huit champions

Le tirage a livré son verdict : la poule Jimmy Connors réunit Carlos Alcaraz, Novak Djokovic (s’il confirme sa participation), Taylor Fritz et Alex de Minaur. Dans le groupe Björn Borg, on retrouve le numéro 1 mondial Jannik Sinner, récent vainqueur du Rolex Paris Masters, accompagné d’Alexander Zverev, Ben Shelton et Félix Auger-Aliassime ou Lorenzo Musetti — le Canadien possédant encore une légère avance de 120 points sur l’Italien au classement Race.

La phase de groupes se déroulera du 9 au 14 novembre, avant les demi-finales le 15 et la finale le 16 novembre à 18h. Le format reste inchangé : chacun affronte les trois autres joueurs de sa poule, les deux premiers se qualifiant pour le dernier carré.

Un duel pour le trône mondial

La tension sportive atteindra son paroxysme avec le duel pour la place de numéro 1 mondial entre Alcaraz et Sinner. L’Espagnol dispose d’une avance de 1 050 points, mais l’Italien peut encore le dépasser s’il s’impose à Turin. Pour conserver sa couronne, Alcaraz devra au minimum remporter trois matchs de poule si Sinner triomphe invaincu.

Un prize money record et un modèle économique solide

Le tournoi atteindra un record de dotation avec 15,25 millions de dollars distribués, dont 5,07 millions pour un joueur invaincu – la plus grande somme de l’histoire du tennis. À cela s’ajoutent jusqu’à 1 500 points ATP pour le vainqueur parfait. Cette structure financière fait des Nitto ATP Finals un moteur économique unique, récompensant à la fois performance, constance et spectacle.

Une vitrine mondiale et médiatique

Diffusées dans plus de 180 pays, les Nitto ATP Finals bénéficient d’une visibilité exceptionnelle. En France, le tournoi sera retransmis en intégralité sur Eurosport, tandis que Tennis TV assurera la diffusion internationale. Un dispositif global qui en fait un terrain de jeu privilégié pour les marques et partenaires.

Des partenariats premium au cœur du dispositif

L’événement repose sur une architecture de sponsoring millimétrée, reflet de son positionnement haut de gamme.

Title Partner : Nitto, partenaire principal depuis 2017

: Nitto, partenaire principal depuis 2017 Host Partner : Banca Intesa Sanpaolo

: Banca Intesa Sanpaolo Platinum Partners : Emirates, Lavazza, Lexus

: Emirates, Lavazza, Lexus Gold Partners : Emporio Armani, Haier, Rummo, PIF, Valmora, Stella Artois.

: Emporio Armani, Haier, Rummo, PIF, Valmora, Stella Artois. Silver Partners : Asti Spumante, Dunlop, Frecciarossa, Iren, Dove, IP Group, Italgas, Vechain, Xerjoff, Yokohama, Fage.

Bronze Partners : Purina Pro Plan, Rinascente, Torino Outlet Village.

: Purina Pro Plan, Rinascente, Torino Outlet Village. Official Suppliers : Dao, Gattinoni, GTT, Iginio Massari, La Romana Dal 1947, Vila Antinori, TechnoGym, Ticketone, Province de Turin, Thomas Lyte, Mi.

: Dao, Gattinoni, GTT, Iginio Massari, La Romana Dal 1947, Vila Antinori, TechnoGym, Ticketone, Province de Turin, Thomas Lyte, Mi. Official Media Partners : RTL, La Stampa, La Gazzetta dello Sport, Tuttosport.

L’événement est soutenu par le ministère des Sports italien, la Région du Piémont et la Ville de Turin, confirmant son importance économique et son rayonnement pour le territoire.

Entre prestige sportif, excellence organisationnelle et stratégie de marque maîtrisée, les Nitto ATP Finals 2025 s’imposent comme un sommet du tennis mondial — et un modèle de réussite pour le sport business international.

