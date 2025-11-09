Geoffrey Héritier (NTT Data) : « Le Paris FC monte en puissance à tous les niveaux »

Installé au milieu de tableau de la Ligue 1, le Paris FC version Arnault se construit aussi en dehors du terrain cette saison. Le club parisien s’est attaché les services de NTT Data, leader mondial des services de technologie et de transformation digitale, pour améliorer l’expérience de ses supporters.

Geoffrey Héritier est le responsable de la stratégie réseau et sécurité au sein de NTT Data. L’entreprise n’est pas visible sur le maillot du Paris FC cette saison mais bénéficie d’une présence sur les écrans et les panneaux LED, à Jean-Bouin et Charléty, aux côtés de l’équipe masculine et féminine en Arkema Première Ligue.

Sport Buzz Business : Que représentaient les clients issus de l’univers du sport avant votre collaboration avec le Paris FC ?

Geoffrey Héritier : En France, il n’y en avait aucun. Dans le monde, on a plusieurs : nous avons travaillé avec le Tour de France, le padel, le Trophy qui est une course de moto sur l’île de Man, Arsenal ou encore l’Indycar. Concernant le Tour de France, nous analysions les données à travers des capteurs présents sur les vélos.

Il y avait même eu le naming d’une équipe cycliste un temps…

Oui, il y a eu historiquement Dimension Data puis l’entreprise a changé de nom et est devenue NTT Data.

Comment s’est fait ce rapprochement avec le Paris FC ?

Au tout début des échanges, nous ne savions pas exactement comment nous allions travailler ensemble. Est ce que ça allait être un partenariat qui allait s’associer sur l’aspect purement marketing avec des loges ou si ça pouvait aller plus loin. Lorsqu’on a rencontré les équipes du club, il y a eu plusieurs points d’accointance autour des valeurs qu’ils véhiculent et qui sont communes aux nôtres comme la diversité et l’inclusion. On a retrouvé une parte forte du club que l’on peut avoir en tant qu’entreprise japonaise et qu’on peut avoir chez NTT France. D’un point de vue digital, le club n’avait qu’un partenariat avec Google Pixel. Quand on a expliqué qui on était, ce qu’on faisait et ce qu’on pouvait faire, la vitesse a changé de dimension et on a trouvé comment nous pouvions travailler ensemble.

C’est l’arrivée de la famille Arnault qui a apporté un nouvel élan, notamment sur ce sujet d’expérience supporters ?

Oui et non. Oui, grâce peut être à la famille Arnault et au partenariat avec Red Bull, le Paris FC a accédé à la Ligue 1 et en terme de visibilité, c’est bien plus important pour nous. L’expérience proposée doit être bien plus importante. L’expérience d’un club quand il joue à Charléty ou à Jean-Bouin n’est pas la même. Nous pensons qu’on peut apporter plus à un club comme le Paris FC qui vient d’arriver dans l’élite et qui n’est pas complètement encore mature sur les aspects digital et relations avec les fans qu’un club peut-être comme le PSG qui a une expérience forte.

Votre périmètre d’intervention peut aussi dépasser cet aspect « fan experience » ?

Le Paris FC a son centre d’entrainement à Orly et nous avons aussi des locaux basés dans cette ville. On a étudié avec eux comment nous pouvions les accompagner sur la nouvelle mise en forme de ces espaces. Aujourd’hui, il n’y a qu’une seule salle de réunion qui est digitalisée, ils veulent aussi faire de la captation d’images sur les terrains qui doivent être couverts avec de la connectivité, comment récupérer de la donnée lors des matchs et l’analyser pour la retranscrire pour le staff et les fans… Le Paris FC est un très gros club formateur qui va se doter d’infrastructures physiques et nous allons les aider à les digitaliser. Le club monte en puissance à tous les niveaux.

Avant de faire appel à NTT Data, cela veut dire que comme beaucoup de clubs de Ligue 2, le Paris FC fonctionnait de manière un peu artisanale ?

Le club a toujours eu plusieurs types de partenaires, sur le sujet de la billetterie par exemple, sur le traitement de certaines données. Ils n’avaient, en revanche, pas de partenaire avec une vue d’ensemble sur l’expérience digitale interne ou externe avec les fans. C’est ici que nous allons intervenir et cela va être décomposé en plusieurs temps pour assembler les briques de solutions existantes ou que nous viendrions compléter avec nos solutions propres.

Lequel de vos clients ressemble au Paris FC ?

Le parallèle est délicat mais nous travaillons beaucoup avec le monde bancaire. Et dans le monde bancaire, il y a une relation avec l’expérience client et le centre de contact. Cela pourrait se rapprocher de l’interaction avec le monde bancaire qui offre plusieurs canaux d’échanges avec leurs clients et c’est ce que nous allons essayer d’apporter au Paris FC plutôt qu’un simple « chatbot ».

Concrètement, quels sont les points sur lesquels vous allez travailler ?

Cette saison, nous allons mettre en place des petites choses pour les fans et les abonnés. Quand vous êtes abonné par exemple, vous avez une carte mais il n’y a pas de notion d’application, de QR code pour passer au stade. Si vous n’avez pas votre carte, vous pouvez sortir un billet depuis votre espace en ligne mais pas depuis votre application. Il y a plein de choses simples à améliorer.