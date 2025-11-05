La FFR et adidas aux trois bandes ont dévoilé les nouveaux maillots du XV de France : entre tradition bleue, sobriété blanche et audace rouge, la marque aux trois bandes joue la carte de la continuité et du marketing maîtrisé.

adidas et la Fédération française de rugby (FFR) ont dévoilé, lundi 3 novembre, les trois nouvelles tenues du XV de France. À quelques jours du test-match face à l’Afrique du Sud au Stade de France, les Bleus étrenneront un maillot qui s’inscrit dans la tradition tout en ajustant les détails esthétiques.

Le maillot domicile conserve sa teinte bleue emblématique, légèrement éclaircie pour plus de modernité, tandis que la version extérieure reste fidèle au blanc immaculé. La principale évolution se trouve au niveau du col en V, orné des couleurs tricolores auparavant présentes sur les épaules. Ce choix symbolique renforce la cohérence visuelle entre identité nationale et sobriété du design. La tunique classique coûte 90 euros, tandis que le maillot « performance » – le même que celui que les joueurs portent en match – est vendu sur la boutique en ligne du XV de France à 140 euros.

Altrad au centre du maillot

Toujours au centre du maillot, le sponsor Altrad, partenaire majeur de la FFR depuis 2017, continue d’occuper une place stratégique. Le contrat, estimé à 7 millions d’euros par an, reste l’un des plus importants du rugby mondial.

Enfin, le maillot d’entraînement, vendu au prix de 70 euros, tranche radicalement : un rouge presque fluo, habillé de motifs graphiques, destiné à marquer les esprits. Une manière pour Adidas de jouer sur la différenciation et de dynamiser son storytelling autour de l’innovation.

Présentée lors d’un shooting réunissant plusieurs figures du rugby français – Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Cyril Baille – cette nouvelle collection confirme la volonté de la marque aux trois bandes d’associer performance, héritage et puissance marketing autour du XV de France.

