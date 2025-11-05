Vers l’autonomie du MMA en France dès 2026 ?

La Fédération Française de Boxe (FF Boxe), délégataire du MMA depuis sa légalisation en 2020, annonce l’autonomie de la discipline dès septembre 2026, quatre ans avant l’échéance initiale de 2030.

Cette avancée consacre le travail de structuration réalisé en cinq ans. Depuis 2020, la FF Boxe a bâti les fondations du MMA français :

Des diplômes spécifiques (BF1, BF2, BF3) ont été créés pour former les encadrants.

Un circuit amateur régulé a vu le jour, accompagné d’un corps d’arbitres qualifiés.

Les équipes de France amateurs ont décroché 7 médailles internationales. Près de 300 clubs sont affiliés, dont 60 % pleinement structurés.

La licence à 23 € rend la pratique accessible.

Plusieurs centaines d’amateurs ont déjà rejoint le circuit professionnel.

Les pratique loisir et compétition bien dissociées

Par ailleurs, une séparation nette distingue la pratique loisir de la compétition. Tous les organisateurs – qu’il s’agisse des structures nationales comme Hexagone MMA ou Ares, ou des acteurs internationaux tels que l’UFC et la PFL – se conforment en effet aux normes de sécurité rigoureuses validées par la FF Boxe. Un échange permanent avec le ministère des Sports consolide, quant à elle, la reconnaissance institutionnelle de la discipline.

Une économie en bon père de famille

Contrairement à l’image de « machine à cash » souvent prêtée au MMA à l’étranger, la discipline en France repose avant tout sur une économie maîtrisée qui favorise une professionnalisation progressive. Couvert par les médias nationaux et spécialisés, le MMA est désormais perçu comme une pratique organisée et sécurisée. Ainsi, la Fédération Française de MMA , déjà active sur de nombreux volets, prendra naturellement le relais dès 2026.