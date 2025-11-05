Gedimat surfe sur la tournée d’automne du XV de France

Gedimat confirme son engagement et renforce sa stratégie de communication autour des valeurs du rugby à l’occasion d’un mois de novembre clé pour les fans de l’ovalie.

Fournisseur officiel de la Fédération Française de Rugby et du XV de France masculin, Gedimat joue les prolongations et revient en télévision sur TF1 à l’occasion de la tournée d’automne et des matchs de l’équipe de France.

Au menu du XV de France : trois confrontations face à des équipes de premier plan de l’hémisphère sud, dont le champion du monde en titre (les Fidji, l’Australie et l’Afrique du Sud). Une excellente phase de préparation pour les tricolores en vue du Tournoi des Six Nations 2026.

Une campagne musclée

Rappelons que les matchs des Bleus lors de la tournée d’automne attirent chaque année un nombre croissant de téléspectateurs. En 2024, la compétition a ainsi enregistré une audience moyenne de 6,4 millions de personnes, soit une part d’audience de 32 %. Diffusés cette année en direct et en prime time sur TF1 les samedis 8, 15 et 22 novembre, ces trois matchs réuniront une nouvelle fois un très large public de passionnés devant le petit écran.

À cette occasion, Gedimat déploie une campagne musclée avant et pendant les matchs, avec un dispositif comprenant au moins 57 présences, soit 45 bandes-annonces de 6’’ et 12 billboards de 6’’, diffusés en entrée et sortie de chaque mi-temps.