L’EPCR – organisateur de l’Investec Champions Cup et de l’EPCR Challenge Cup – a officialisé la nomination de John Barton au poste de directeur commercial et marketing.

Barton occupait jusqu’alors un poste chez TEAM Marketing, où il a dirigé le développement commercial ainsi que la vente des droits de sponsoring et de licence dans le cadre des compétitions masculines de clubs de l’UEFA.

À l’EPCR, Barton dirigera les équipes commerciales, marketing et diffuseurs. Il s’appuiera sur sa solide expérience en matière de sponsoring, d’octroi de licences, de droits médias et d’opérations événementielles.

Par ailleurs, Barton sera le fer de lance du projet World Champions Cup aux côtés du directeur général, Jacques Raynaud.