Le FC Barcelone s’associe à AMIRI pour habiller ses équipes et dirigeants lors des déplacements européens, jusqu’en 2030.

Le FC Barcelone franchit un nouveau cap dans son approche du style et du luxe en annonçant un partenariat inédit avec la marque américaine AMIRI. La célèbre maison de vêtements devient le fournisseur officiel des tenues de cérémonie et d’apparat des équipes premières masculines et féminines, ainsi que des dirigeants du club, pour les déplacements en Ligue des champions et lors des finales, jusqu’à la saison 2029/30.

« Le partenariat avec AMIRI symbolise la rencontre de deux institutions animées par les mêmes ambitions : l’excellence, la créativité et le souci du détail », souligne Manel del Río, PDG du FC Barcelone.

Avant d’ajouter : « Au FC Barcelone, nous sommes convaincus que l’élégance fait partie intégrante de l’image que nous renvoyons du Club, sur le terrain et en dehors. AMIRI apporte une vision contemporaine du savoir-faire et du style qui s’accorde parfaitement avec notre identité et les valeurs qui nous définissent. »

Passion, précision et créativité

Pour la saison hivernale, AMIRI décline des manteaux à six boutons et des vestes en laine inspirés des couleurs bleu et grenat du club, associés à des pantalons légèrement évasés et à des chemises en popeline rayée, ponctuées d’une cravate assortie et d’une épingle dorée. L’été, la collection adopte des tissus plus légers, des vestes courtes iconiques revisitées dans l’esprit formel du club et des broderies aux couleurs du Barça, alliant style et confort.

Mike Amiri, fondateur de la marque, explique : « Le football et la mode partagent un esprit né de la passion, de la précision et de la créativité. Collaborer avec le FC Barcelone permet à AMIRI de refléter cette même quête d’excellence dans son travail de confection. Ce partenariat célèbre des valeurs partagées. »

Cette alliance illustre la convergence entre le sport de haut niveau et l’univers du luxe, où l’exigence, le raffinement artisanal et la recherche de perfection deviennent un langage commun. Le Barça et AMIRI démontrent que la performance et l’élégance peuvent avancer main dans la main, créant une image globale de sophistication à l’échelle internationale.

