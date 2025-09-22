Réseaux Sociaux

Rugby féminin – Le choc d’AXA Élite 1 Stade Toulousain – Stade Bordelais diffusé en clair sur Canal+

ParThibaut Dalegre
22 septembre 2025
Capture d'écran X/@Stadebordelais

Le choc de l’Élite 1 entre Toulouse et Bordeaux sera diffusé en clair sur Canal+ le 12 octobre, en ouverture d’une soirée spéciale marquée par les 10 ans du Canal Rugby Club.

Dans le cadre du nouvel accord entre la FFR, la LNR et Canal+ pour renforcer la visibilité du rugby féminin, la première journée de l’AXA Élite 1 bénéficiera d’une exposition exceptionnelle. Le duel au sommet entre le Stade Toulousain et le Stade Bordelais sera diffusé en clair sur Canal+ le dimanche 12 octobre à 18 heures.

Cette rencontre, remake de la dernière finale remportée par les Bordelaises, s’inscrit dans une programmation stratégique : elle précède le choc de Top 14 entre ces deux mêmes clubs masculins, prévu à 21 heures. Un double affrontement Toulouse-Bordeaux qui offre une belle vitrine au rugby féminin, dans une soirée 100 % ovale.

10 ans du CRC

Autre temps fort de cette journée : les 10 ans du Canal Rugby Club. L’émission phare de la chaîne proposera un dispositif spécial en direct dès 17 h 30, puis à nouveau entre les deux matchs, à 20 h 25.

Cette mise en avant confirme l’engagement croissant de Canal+ en faveur du rugby féminin et souligne l’importance croissante de l’Élite 1 dans l’écosystème médiatique du rugby français.

La programmation dans le détail :

  • 17 h 30 : Canal Rugby Club, première partie (en clair)
  • 18 heures : Stade Toulousain – Stade Bordelais (en clair)
  • 20 h 25 : Canal Rugby Club, spéciale 10 ans (en clair)
  • 21 heures : Stade Toulousain – UBB (en crypté)

À lire aussi : Rugby féminin : le championnat Élite 1 devient « AXA Élite 1 » pour trois saisons

