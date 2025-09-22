Le choc de l’Élite 1 entre Toulouse et Bordeaux sera diffusé en clair sur Canal+ le 12 octobre, en ouverture d’une soirée spéciale marquée par les 10 ans du Canal Rugby Club.

Dans le cadre du nouvel accord entre la FFR, la LNR et Canal+ pour renforcer la visibilité du rugby féminin, la première journée de l’AXA Élite 1 bénéficiera d’une exposition exceptionnelle. Le duel au sommet entre le Stade Toulousain et le Stade Bordelais sera diffusé en clair sur Canal+ le dimanche 12 octobre à 18 heures.

Cette rencontre, remake de la dernière finale remportée par les Bordelaises, s’inscrit dans une programmation stratégique : elle précède le choc de Top 14 entre ces deux mêmes clubs masculins, prévu à 21 heures. Un double affrontement Toulouse-Bordeaux qui offre une belle vitrine au rugby féminin, dans une soirée 100 % ovale.

✨ L’#AXAElite1 est de retour sur @CanalplusRugby avec le remake de la dernière finale dès la 1re journée de championnat ! Rendez-vous dimanche 12/10 à 18h ! On compte sur vous ! | @StadeToulousain @lionnessb_asptt pic.twitter.com/Bbqiojexk0 — AXA Elite 1 (@Elite1Feminine) September 22, 2025

10 ans du CRC

Autre temps fort de cette journée : les 10 ans du Canal Rugby Club. L’émission phare de la chaîne proposera un dispositif spécial en direct dès 17 h 30, puis à nouveau entre les deux matchs, à 20 h 25.

Cette mise en avant confirme l’engagement croissant de Canal+ en faveur du rugby féminin et souligne l’importance croissante de l’Élite 1 dans l’écosystème médiatique du rugby français.

La programmation dans le détail :

17 h 30 : Canal Rugby Club, première partie (en clair)

18 heures : Stade Toulousain – Stade Bordelais (en clair)

20 h 25 : Canal Rugby Club, spéciale 10 ans (en clair)

21 heures : Stade Toulousain – UBB (en crypté)

