AXA devient partenaire titre du championnat de France féminin de rugby à XV, désormais nommé « AXA Élite 1 », affirmant son engagement en faveur du sport féminin et de son rayonnement local.

Déjà assureur officiel du XV de France féminin, AXA France renforce son engagement dans le rugby en devenant partenaire titre du championnat de France féminin de rugby à XV, désormais baptisé « AXA Élite 1 », pour trois saisons à compter d’octobre 2025.

Ce naming stratégique positionne AXA comme l’unique entreprise impliquée sur l’ensemble du rugby féminin en France — du niveau amateur aux compétitions internationales professionnelles. L’objectif ? Soutenir la visibilité et le développement du championnat, tout en valorisant les clubs sur l’ensemble du territoire.

Un partenariat dans la continuité

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des engagements d’AXA en faveur de la diversité, de l’égalité des chances et de la promotion du sport féminin, entamés dès 2017. Une dimension locale forte accompagnera cette démarche : dès 2026, un dispositif de communication territorialisé sera déployé via le réseau d’agents et de conseillers AXA pour promouvoir les clubs d’Élite 1 et mobiliser les communautés locales.

[#CP] AXA France devient partenaire titre du championnat de France de rugby féminin renommé « AXA Élite 1 » https://t.co/SjHT7mZrma pic.twitter.com/2bKj5nHCUx — AXA France (@AXAFrance) September 16, 2025

« Ce nouveau partenariat […] réaffirme notre engagement durable en faveur de ce sport, tant au niveau national que local », se réjouit Guillaume Borie, directeur général d’AXA France.

Un levier structurant

Côté FFR, le naming « AXA Élite 1 » est vu comme un levier structurant pour faire franchir un cap au rugby féminin français : « Les grands partenaires du sport doivent suivre la voix tracée par AXA », affirme Florian Grill, président de la Fédération française de rugby (FFR).

Avec ce partenariat, AXA poursuit également sa stratégie internationale de soutien au sport féminin, comme l’a illustré récemment sa campagne « Keep on Kicking », en marge de l’UEFA Women’s Euro 2025.

