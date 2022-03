Rugby – Romain Ntamack nouvel ambassadeur de Loxam

« Je suis ravi de ce partenariat avec Loxam grâce auquel je pourrai mettre en lumière les initiatives sportives, culturelles et sociétales auxquelles le groupe et moi-même croyons profondément. Partout en France, nous nous mobiliserons avec pour ambition commune d’encourager toutes celles et tous ceux qui souhaitent se dépasser et participer à une ambition collective » a déclaré le joueur du Stade Toulousain.