Xbox célèbre son nouveau partenariat avec la Fédération Française de Football au Stade de France

Hier, Xbox a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec la Fédération Française de Football.

Pour célébrer cette annonce, les équipes marketing de la console de jeu de Microsoft ont vu les choses en grand (et en vert) en organisant un évènement son et lumière au Stade de France. Un spectacle magnifié par l’utilisation de drones.

Une soirée qui était diffusée sur la chaîne Twitch de Xbox France avec une présentation du partenariat en présence d’Ina Gelbert, Directrice Xbox France, et François Vasseur, Directeur du Marketing et du développement économique de la FFF. Une soirée animée par Marie Palot et Smaïl Bouabdellah.

Comme nous le précise la FFF, la durée de ce contrat est de 3 ans, soit jusqu’en 2025.



Dans le cadre de cet accord, Xbox devient partenaire gaming officiel des équipes de France masculines et féminines de football.

Xbox – FFF, quelles activations ?

Parmi les principales activations annoncées, celle du « Xbox FC », un programme qui a pour objectif de renforcer le soutien de la FFF au football amateur par la rénovation des infrastructures de plusieurs clubs en France.

« Les clubs sélectionnés bénéficieront de vestiaires rénovés, d’une zone de jeu dédiée et d’équipements aux couleurs de Xbox et de la FFF. L’engagement de Xbox et de la FFF est de veiller à ce que ces nouvelles infrastructures soient entretenues et à ce que ces clubs bénéficient d’initiatives supplémentaires au fil du temps » explique le communiqué. Pour porter cette activation, Xbox a recruté la joueuse des Bleues et du PSG Sakina Karchaoui.

En parallèle, Xbox et la Fédération Française de Football vont organiser le « Xbox Day », une journée festive ouverte aux clubs de foot amateur le 21 mai prochain à Clairefontaine. Un évènement qui sera porté par la joueuse Kadidiatou Diani et « Domingo » (Pierre-Alexis Bizot), streamer français.

Un partenariat qui devrait également être activé côté produit avec pourquoi pas la commercialisation de consoles et autres accessoires (manettes,…) Xbox aux couleurs des Bleus et de la FFF.

De nombreux invités à cette soirée ont posté quelques photos de manettes et consoles personnalisées.

✨ Ce soir, on vous fait vivre la soirée d’annonce du partenariat entre @XboxFR et la @FFF, en direct du Stade de France 🏟 📸 Et on commence avec ces superbes #XboxSeriesX et Series S collector aux couleurs de l’Equipe de France de Football 😍 😍 😍#XboxFFF pic.twitter.com/0CIKboiLqp — XboxSquad ⚡ (@XboxSquadFr) March 24, 2022

Tentez de gagner une manette #XboxFFF dédicacée par @SakinaKarchaoui et @kady944 🇫🇷 Répondez correctement à la question suivante :

👉En quelle année sont sortie les Xbox Series X|S ? Tirage au sort parmi les bonnes réponses lundi 28 mars🍀 pic.twitter.com/qQ2vDemkS3 — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) March 25, 2022

Par le passé, Xbox a déjà investi les terrains de football avec des contrats signés avec le Paris Saint-Germain et Zlatan Ibrahimovic en 2013.

Notons que lors de la Coupe du Monde 2014, Antoine Griezmann avait offert une belle visibilité à Xbox en emmenant sa console de jeu au Brésil.

[#CM2014] Antoine Griezmann est rentré en France avec les 2 choses les plus essentielles

1- Ballon

1- XBox One pic.twitter.com/NgnMD2kmC8 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) July 7, 2014

Griezmann a sorti la mallette Xbox One pour le Brésil. Il s’en bat les couilles. pic.twitter.com/2yvhrd3SOn — Scipion (@Scipionista) June 10, 2014

Par la suite, l’international français a signé un contrat de partenariat avec Xbox.

Ajoutons que Microsoft est très impliqué dans le sport et l’enrichissement de la Fan Experience grâce à l’apport de ses technologies, que ce soit en NFL, NBA ou encore LaLiga.

