Tom Brady met fin à sa retraite : une excellente nouvelle pour la NFL

C’est peut-être la retraite la plus courte de l’histoire. Après avoir annoncé qu’il raccrochait les crampons pour de bon en février dernier, deux mois plus tard à peine, Tom Brady est déjà de retour. Le plus grand quarterback de l’histoire de la National Football League (NFL) a officialisé la fin de sa retraite en publiant un tweet sur son compte. Dans son communiqué, il admet avoir pris conscience du fait que sa « place est sur le terrain et pas dans les tribunes ». Il revient pour disputer sa 23ème saison en NFL, la troisième avec les Tampa Bay Buccaneers.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm — Tom Brady (@TomBrady) March 13, 2022

Une aubaine pour le business de la NFL

C’est évident, l’image de Tom Brady fait vendre. Et son retour sur les terrains est une excellente nouvelle pour la ligue de football américain. « TB12 » s’affiche souvent dans des publicités à succès qui rapportent énormément de revenus aux diffuseurs de rencontres de NFL. Le fait qu’il reste en activité et qu’il continue à améliorer les nombreux records qu’il détient ne fait qu’accroître l’impact de son image médiatique. Cela bénéficie non seulement à ses sponsors, mais aussi à son équipe et au championnat en général. L’ex-star des New England Patriots a même été choisie par l’éditeur EA Sports l’année dernière pour être affichée en couverture du célèbre jeu vidéo Madden NFL22 en compagnie de Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs).

Sa retraite avait fait couler beaucoup d’encre, et les collectionneurs s’étaient même rués sur les objets liés à ce qui devait être sa dernière saison en NFL. Quelques heures à peine avant que Brady n’ait annoncé son retour, le ballon lancé à Mike Evans contre Los Angeles le 23 janvier, qui devait être celui de la dernière passe pour un touchdown de la carrière du quarterback, a été vendu aux enchères à un demi-million de dollars (plus de 470 000€). Durant la saison, le site francophone spécialisé en football américain TouchdownActu avait aussi révélé qu’un supporter qui avait récupéré le ballon de la 600ème passe de touchdown de Tom Brady avait remporté un beau pactole de cadeaux (1 bitcoin, maillots dédicacés, casques, abonnements etc.) pour rendre la balle au lanceur légendaire. Tout ce que Tom Brady touche se transforme en or, et les collectionneurs pourront en profiter encore une année.



Les Buccaneers : plus grands gagnants dans cette histoire ?

A 44 ans, la saison dernière, Brady a dominé le championnat de football US en lançant au total 5 316 yards de passes et totalisant 43 touchdowns. Malgré son âge, ces chiffres ahurissants prouvent à quel point le quarterback reste au niveau de ses concurrents année après année. C’est pour cette raison que son retour a complètement redistribué les cartes pour la saison prochaine.

Après l’annonce de la retraite de Tom Brady, rares étaient ceux qui avaient misé sur une victoire de Tampa Bay au prochain Super Bowl sans son quarterback star. Avec une équipe qui se lançait désormais en pleine reconstruction et à la recherche d’un nouveau leader, les chances de voir les Buccaneers soulever à nouveau le trophée Lombardy après leur exploit de 2021 s’éloignaient de plus en plus. Aujourd’hui, le retour du GOAT a changé la donne. Les bookmakers ont fait monter en flèche la cote de victoire au Super Bowl 2023 des Buccaneers, désormais évaluée à 8 sur les sites de paris sportifs, soit meilleure que celle des champions en titre, les Los Angeles Rams (10), et juste derrière les impressionnants Buffalo Bills et Kansas City Chiefs (7.5, chiffres du 14 mars 2022).

Au sein des Buccaneers, le retour de Tom Brady pourrait aussi avoir un fort impact sur l’avenir de certains joueurs cadres en fin de contrat. Notamment son grand ami, Rob Gronkowski, qu’il avait sorti de retraite en 2020 pour remporter avec lui le Super Bowl en fin de saison. Le fait que le quarterback de légende reste un an de plus à Tampa Bay pourrait faire pencher la balance dans la décision d’autres joueurs importants de la franchise, comme Chris Godwin ou Leonard Fournette.

Avec ses sept Super Bowl en poche et sa liste interminable de records, Tom Brady se présentera donc en début de saison prochaine pour sa 23ème saison de NFL. Le meilleur quarterback de tous les temps, qui n’a plus rien à prouver, semble vouloir ajouter une nouvelle page à son histoire légendaire, peut-être cette fois vraiment la dernière de son immense carrière.