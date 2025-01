Singapore Airlines poursuit son sponsoring sur le Grand Prix de Formule 1 de Singapour

Partenaires depuis 2014, Singapore Airlines et le Grand Prix de Formule 1 de Singapour poursuivent leur idylle pour quatre années supplémentaires.

Ce renouvellement de sponsoring jusqu’en 2028 conforte donc un peu plus cette étape singulière de la saison de Formule 1 programmée du 3 au 5 octobre 2025 sur l’emblématique circuit de Marina Bay. Réputé pour son paysage urbain unique et son attrait nocturne, le Grand Prix de Singapour demeure, sans nul doute, l’une des courses les plus spectaculaires visuellement de la F1. Ce circuit urbain, sur fond de la skyline illuminée de Marina Bay, est d’ailleurs l’un des plus exigeants physiquement pour les pilotes en raison du tracé cahoteux et du temps local chaud et humide. Il offre ainsi une configuration très attractive pour le public.

Un rendez-vous clé pour Singapour

Sur un plan plus business, le Grand Prix de Singapour est un rendez-vous clé pour les affaires internationales et le tourisme de la cité-Etat. Il renforce drastiquement le positionnement de Singapour en tant que hub mondial de l’innovation, du divertissement et du commerce. Le week-end du Grand Prix est en effet le théâtre de conférences de haut niveau, d’événements et de festivités, améliorant de facto la réputation de la nation insulaire. Une destination largement couverte par le réseau international de Singapore Airlines.

Bon à savoir

Le circuit urbain de Marina Bay a accueilli la toute première course nocturne de Formule 1 en 2008.

L’après-course : les différents spectacles de musiciens emblématiques et l’impressionnant feu d’artifice sont unanimement reconnus.

