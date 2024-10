Sneakers – Le Coq Sportif ressort son modèle « Noah »

La marque française Le Coq Sportif vient d’annoncer la ressortie du modèle que portait Yannick Noah lors de sa victoire à Roland Garros en 1983.

Modernisée et cette fois-ci destinée à « un usage quotidien, combinant élégance et confort », le fameux modèle « Noah » ressort 41 ans plus tard. Désormais, la chaussure dispose d’une semelle à mémoire de forme « Comfort Feel » pour un confort maximal, le système de laçage a été repensé et on y trouve même la signature de Yannick Noah sur le devant de la chaussure.

3 modèles différents sont donc disponibles : le « cuire premium », celle dont les couleurs se rapprochent le plus du modèle orignal, à 120€, le « Ripstop », s’inspirant « directement de l’univers du tennis » à 95€ et le modèle « Cuir pleine fleur lisse » à 115€. Un bel hommage à l’icône du tennis français, équipé par Le Coq Sportif des pieds à la raquette lors de sa victoire en 1983.

Après une situation financière compliquée, le succès médiatique des Jeux de Paris 2024 a redonné de l’élan à une marque visée par une procédure de la FFR pour des impayés. Désormais, le défi est de convertir commercialement l’engouement et la stratégie est visiblement de rappeler l’histoire victorieuse du Coq Sportif tout en modernisant le produit. C’est le cas de cette « Noah 2 ».

