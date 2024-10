Teddy Riner devient l’ambassadeur de Bion3

Le triple champion olympique de judo Teddy Riner s’associe à la marque de compléments alimentaires du Laboratoire Merck, Bion3.

Bion3, fabriquant de vitamines sous forme de gélule pour renforcer le système immunitaire, tient désormais l’un des sportifs français les plus influents du moment comme ambassadeur. « Ce partenariat m’a paru d’autant plus évident que j’utilise les produits Bion3 depuis des années pour maintenir mes défenses immunitaires, mais aussi ma vitalité. Bion3 et moi, c’est une évidence. » explique Teddy Riner, dans un communiqué.

