StadiumGO s’internationalise et lance la plateforme officielle de covoiturage de la Swiss Football League

Pour ses 6 ans, StadiumGO franchit une nouvelle étape en s’exportant à l’international. Après avoir accompagné plus de 80 organisateurs d’événements sportifs en France, la startup spécialisée dans le covoiturage pour événements sportifs s’associe à la Swiss Football League et à Toyota pour déployer la première plateforme officielle de covoiturage (https://carpooling.sfl.ch/) dédiée aux 22 clubs professionnels suisses. Ce développement marque une nouvelle étape dans l’histoire de l’entreprise, évoquée par son fondateur Romain Lauvergnat dans une interview accordée à Ecofoot.

Ce nouveau service a pour objectif d’améliorer la fan expérience tout en favorisant une mobilité plus durable pour les supporters.

« Avec cette plateforme, nous rendons les déplacements aux matchs plus économiques, plus durables et plus conviviaux », explique Claudius Schäfer, CEO de la Swiss Football League.

Pour Sport Buzz Business, Romain Lauvergnat, CEO de StadiumGO, répond à nos questions :

Quelle est la genèse de cette collaboration ? Comment s’est-elle concrétisée avec Toyota et la Swiss Football League ?

Après avoir testé notre modèle ligue aux côtés de la Ligue Nationale de Rugby – plateforme globale pour les 30 clubs de TOP14 et PRO D2 – on s’est rapprochés de la Swiss Football League qui souhaite aller de l’avant dans sa stratégie sustainability, à commencer notamment par la mobilité qui est l’un des sujets les plus importants en la matière.

La Swiss Football League, dans son désir d’innover et d’intégrer pleinement ses partenaires, a rapidement convié Toyota dans la discussion qui s’est montré très vite intéressé à l’idée de faire rayonner le partenariat à travers un projet concret au service des fans de football suisse tout en allant dans le sens d’un sport plus responsable.

Quel est le modèle économique de cette collaboration et quel rôle joue Toyota?

Le modèle économique au cœur de notre offre repose sur un abonnement qui inclut tous les services proposés, co-financé par l’organisateur et son partenaire.

« Ce projet en collaboration avec la Swiss Football League et Toyota est notre premier projet à l’international, qui était l’un de nos objectifs majeurs de cette année. Cette nouvelle plateforme a permis de développer de nouvelles fonctionnalités, permettant d’améliorer l’intégration du covoiturage dans l’environnement global de la ligue et des clubs. En espérant que ce premier projet à l’étranger en appelle d’autres ! »

Déjà présente aux côtés de la FFF, de la LNR ou encore du Circuit Paul Ricard, StadiumGO poursuit ainsi son développement européen et affirme son ambition de devenir un acteur majeur de la mobilité dans le sport.