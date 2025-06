Match Analyzer : une IA qui booste l’expérience du padel

SPASH – société spécialisée dans les technologies vidéo pour les sports de raquette et le foot à 5 – présente “Match Analyzer”, sa nouvelle solution d’analyse basée sur l’IA.

Avec Match Analyzer, SPASH transforme une simple captation vidéo en analyse complète et instantanée de chaque match, sans capteur ni wearable. Grâce à l’IA, le système détecte automatiquement les échanges, reconnaît les joueurs et génère près de 20 statistiques clés, disponibles quelques minutes après la partie. Ces données sont structurées autour de trois grands piliers :

• Le placement : pour visualiser les zones d’occupation du terrain et optimiser ses déplacements.

• La tactique : pour décoder les choix de jeu et repérer les schémas récurrents.

• La technique : pour évaluer la qualité et la variété des coups.

Parmi les indicateurs suivis : l’occupation du no man’s land, la fréquence des montées au filet ou encore la précision des lobs. Les joueurs repartent avec une analyse claire et engageante, qu’ils peuvent consulter, commenter et revivre ensemble – comme une troisième mi-temps digitale. L’interface simple et intuitive est conçue pour que chacun, du joueur loisir au compétiteur, puisse progresser, s’amuser et échanger autour de sa pratique.

Une valeur ajoutée concrète pour les clubs

Parallèlement, Match Analyzer redéfinit le rôle du club dans la pratique sportive. En rendant accessible une analyse automatisée de chaque match, quel que soit le niveau, cette technologie offre aux clubs un avantage concurrentiel immédiat :

Fidélisation renforcée : les joueurs repartent avec un retour objectif, ludique et valorisant.

Attractivité accrue : l’innovation séduit les pratiquants en quête de nouveauté, d’outils pour progresser, ou tout simplement de fun.

Nouvelles sources de revenus : Match Analyzer peut s’intégrer facilement à des offres premium ou du coaching personnalisé.

Différenciation forte : une technologie exclusive, 100 % automatisée, sans capteur ni contrainte — un positionnement unique sur le marché.

Présent dans plus de 400 clubs en Europe, SPASH poursuit son développement à l’international avec une vision claire : démocratiser l’analyse vidéo intelligente et la rendre accessible à tous.

A lire aussi : Babolat et Playtomic s’unissent pour accélérer la croissance mondiale du padel