Votre matériel de sport en libre-service et gratuit ? C’est le pari de YourLOX, une startup qui, avec Decathlon, installe ses casiers connectés dans les parcs en Europe de l’Est. Pas certain que ce concept puisse être calqué en France.

Haltères, raquettes de ping-pong, ballons en tous genres, frisbees… Et si vous pouviez désormais louer gratuitement des accessoires de sport pendant un temps limité ? C’est la promesse de YourLOX, une startup slovaque qui développe son concept dans l’est de l’Europe. Après la Slovaquie et la Hongrie, la jeune entreprise s’installe à présent à Prague, en République Tchèque.

Pour cela, YourLOX s’est associée pour cela avec le géant Decathlon qui met à disposition du matériel. De quoi renforcer une image déjà très positive.

Comment ça marche ?

Le concept est très simple. Il est sensiblement le même qu’une boîte à livre, sauf qu’il faut avoir son téléphone. Concrètement, on se pointe devant un des casiers intelligents installés dans les parcs ou près des installations sportives. On choisit ce que l’on souhaite emprunter via une application dédiée. On joue, on lance, on soulève… et on repose ensuite dans le locker. Le tout sans dépenser le moindre centime.

« Avec Decathlon, nous rendons le sport accessible là où il a le plus de sens, explique YourLOX sur son compte LinkedIn. En plein cœur des événements, là où la communauté se rencontre et se forme, où la santé se construit et se répand. »

Le concept peut-il voir le jour en France ?

Ce genre d’initiative peuvent en effet transformer les villes, en les rendant plus actives, inclusives et écologiques. Selon YourLOX, ces casiers offrent plusieurs atouts pour différents acteurs :

Les villes dynamisent leurs espaces publics ;

Les partenaires gagnent en impact social et visibilité ;

Et les citoyens accèdent facilement à une activité physique, sans barrière d’âge ou de niveau.

Le concept pourrait peut-être voir le jour en France. Encore faudrait-il que les casiers ne soient pas vandalisés.

