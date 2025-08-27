La Boucle by Flytex, nouvel événement running imaginé par Hugo Huille, casse les codes de la course à pied. Au menu : plaisir, liberté, bien-être et immersion totale. Ça se passe à 20 minutes de Paris, le 14 septembre.

« Remettre le plaisir au centre de la course à pied et créer une expérience humaine autour du running, de la performance et du déplacement soi-même. » Voilà l’ambition résumée en une phrase de La Boucle by Flytex. L’événement, qui réinvente la course à pied, se tiendra à l’Hippodrome d’Enghien, à 20 minutes de Paris, le 14 septembre prochain. Le concept : pas de chrono, pas de classement, mais une boucle 2 km à courir autant de fois qu’on le souhaite, dans une ambiance festive. 5 km, 10 km, semi, marathon ou même 50 km… C’est le runner qui choisit !

Concept venu des États-Unis

Derrière ce projet ambitieux, on trouve Hugo Huille (dans la vidéo ci-dessus), fondateur de la marque Flytex. Après avoir échoué dans sa première tentative de marathon – lors duquel il s’évanouit au 40e kilomètre – il découvre un nouveau format aux États-Unis, « qui mélange festival et course à pied », dit-il. « Au final, je l’ai fini avec 54 kilomètres au compteur alors que je me suis pointé en touriste. Tout ça grâce au format de la course, embraye l’entrepreneur. Je finis ma course. Et ça ne s’arrête pas là ! Je vais manger un bout. Puis, je parle avec des Américains. Je connecte avec des gens que je ne connaissais pas à la base. Et en fait, je kiffe. Je me dis, mais ça, c’est incroyable. Un format comme ça, ça doit exister en France. »

Pour que le concept prenne vie de l’autre côté de l’Atlantique, l’organisateur décide de bien s’entourer. « Avec Flytex, on a les leviers en termes de finances, en termes de communication, mais je ne voulais pas me planter en pensant que je pouvais tout faire avec mon équipe. Donc, je me suis dit, il faut que je m’entoure de personnes qui ont l’habitude d’organiser des courses, qui ont l’habitude d’organiser des événements sportifs et en mesure de comprendre ma vision du festival. C’est donc l’agence Keneo qui a géré toute la partie logistique pour ne pas que l’on foire le jour-J. »

Une trentaine de marques à découvrir

Mais alors, que trouvera-t-on sur place ? Activités bien-être (yoga, saunas, massages ostéo, bains froids…), conférences, zone chill, food trucks, fond sonore géré par des DJs qui se relaient… Tout est mis en place pour pouvoir s’occuper avant ou après sa course. « C‘est vraiment une expérience immersive complète qui n’a rien à voir avec une course classique, précise encore Hugo Huille. C’est une expérience humaine, un partage, un gros dépassement de soi, mais en sécurité dans un cadre bienveillant. »

L’autre attraction du « festival », c’est le village partenaires. Plus d’une trentaine de marques ont été séduites par le concept et seront présentes sur place, le 14 septembre. Parmi elles : Hunday, Jolt, Keneo, LyteFit, Greenwhey, Cryofast, Lydia, Akileïne, Campus, Barrière… Chacune d’elles répondra aux questions des coureurs et distribuera des échantillons.

« On va remettre une médaille associée à la distance à chaque participant. Mais on va aussi lui donner un tote bag. Et il aura pour mission de le remplir de cadeaux. Je sais, parce que je connais tous les prestataires qui sont là, que juste avec les cadeaux que les gens vont récupérer, ils vont rembourser leur place. » À ce propos, combien coûtent les places ?

Des billets de 70 à 150 euros

Plus de 1.000 dossards ont d’ores et déjà été vendus. Si le lieu peut accueillir jusqu’à 4.000 personnes, l’organisateur, plus réalisate, espère entre 1.500 et 3.000 participants à cette première édition de La Boucle.

Bonne nouvelle pour les intéressés, il reste de la place. Les billets toujours disponibles sont vendus à partir de prix de 70 euros l’unité sur la boutique en ligne : ils donnent accès au village, permettent de participer à la course, bénéficier de la médaille, du tote bag ainsi qu’à une chance de remporter la tombola.

Des billets premium, vendus 150 euros l’unité, offrent un accès VIP au village, une casquette, un t-shirt et une boisson. Sachez aussi qu’il est possible de venir soutenir un proche dans sa course ou simplement profiter du village et de sa bonne ambiance en achetant un ticket à 5 euros.

À lire aussi : Interview Charles Bal, directeur des Stratégies chez Havas Play : « Le running est en train de devenir ce que le gaming a été il y a quelques années »

Et Flytex, c’est quoi ?

Créée en 2022 par Hugo Huille, Flytex est une jeune marque française qui propose des équipements de compression innovants, à mi-chemin entre textile technique et maintien articulaire. Pensée pour accompagner la pratique sportive en alliant confort, prévention et performance, la marque s’impose comme un nouvel acteur du sport bien-être.