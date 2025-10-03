Stage – Commercial Sponsoring Sport & Gaming (H/F) – Seven

Seven est une agence créative 360° spécialisée dans le sport, le gaming et la musique. Seven est la filiale française du groupe YouFirst & Gersh, leader mondial de l’entertainment.

Nous accompagnons les marques dans la définition et le déploiement de leur stratégie de communication au sein de ces univers passions particulièrement complexes.

Tes missions

> Identifier et cibler les secteurs d’activités pertinents pour développer l’activité commerciale de l’agence

> Rechercher et contacter les bons interlocuteurs afin d’obtenir de nouveaux rendez-vous qualifiés

> Préparer et participer aux rendez-vous clients aux côtés de l’équipe commerciale

> Contribuer à la conception et la rédaction de recommandations stratégiques

> Assurer une veille active sur le marché du sport, de l’esport et du gaming

> Suivre et mettre à jour les actions de prospection via les outils de reporting internes

Ton profil

> Formation bac +4/5 – Écoles de commerce, de communication ou universités

> Une première expérience commerciale est un plus

> Excellent relationnel, rigueur, profil autonome, curieux, proactif et ayant le sens des objectifs

> Capacité d’analyse et de synthèse, compréhension des enjeux marketing et business des annonceurs

> Très bonne connaissance de l’écosystème du sport, de l’esport et du gaming

> Très bon niveau de communication à l’oral et à l’écrit en interne et en externe

> Maîtrise de l’anglais (oral et écrit) obligatoire

> Maîtrise des outils Pack Office et Apple

Infos pratiques

> Candidatures : CV + mail de motivation synthétique à : florian.pineau@agence-seven.fr

> Adresse : 35 Rue du Louvre, 75002 Paris

> Stage de 6 mois temps plein (pas d’alternance)

> Rémunération légale / Indemnité de transport à hauteur de 50% / 1J Télétravail possible