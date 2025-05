Alors que les premières balles sont échangées à Roland-Garros, le 20 mai 2025, Tecnifibre a réuni ses deux têtes d’affiche, Iga Świątek et Daniil Medvedev, lors d’un événement exclusif à Boulogne-Billancourt baptisé la « Players Company ». Une activation inédite qui illustre la stratégie de la marque française pour exister autour du Grand Chelem parisien, malgré l’absence de partenariat officiel avec le tournoi.

En réunissant Iga Świątek (triple tenante du titre à Roland-Garros) et Daniil Medvedev (ancien n°1 mondial) dans un même lieu, la marque a souhaité illustrer ce qui fait son ADN.

« L’enjeu pour nous, c’est de réunir toutes les communautés qui font la marque : les joueurs stars bien sûr, mais aussi nos collaborateurs, les magasins, les coachs et les clients. Une marque, c’est la somme de toutes ces personnes. » explique Mathieu Bauduin, directeur marketing de Tecnifibre. « À titre personnel, je ressens beaucoup de fierté ».

Swiatek-Medvedev : deux visages d’une même ambition

Si Swiatek et Medvedev sont les figures de proue de Tecnifibre, ce n’est pas un hasard. La Polonaise, aujourd’hui quintuple lauréate en Grand Chelem, a adopté les raquettes de la marque peu après son premier sacre en 2020. « Elle est perfectionniste, et elle sentait qu’elle pouvait faire encore mieux. On a fait des tests avec elle en octobre 2020, elle a vite accroché. Normalement, au haut niveau, c’est déjà trop tard après un premier titre en Grand Chelem », raconte Bauduin.

De son côté, Medvedev collabore étroitement avec la marque depuis huit ans, au point de devenir un acteur direct dans le développement produit. Le joueur russe a notamment validé un nouveau cordage après avoir constaté un manque de puissance dû aux nouvelles balles. Résultat : +6 km/h au service, et un début de saison 2023 canon. Ce cordage, Razor Code, est désormais un best-seller, utilisé par le plupart des joueurs et joueuses chez Tecnifibre.

Une nouvelle activation prévue pour l’US Open autour d’une raquette au design inédit qu’ils partageront.

Une activation différenciante en marge de Roland-Garros

Faute d’être équipementier officiel de Roland-Garros, Tecnifibre mise sur ses ambassadeurs pour exister. « L’enjeu pour nous, c’est que nos joueurs performent, mais aussi de faire vivre des expériences autour du tournoi », rappelle Mathieu Bauduin.

Le concept de la « Player’s Company » prend ici tout son sens : Swiatek et Medvedev ont participé à une mini-conférence de presse, puis à une démonstration au Tennis Club de Boulogne-Billancourt, en présence d’influenceurs, de fans et de membres de la marque Tecnifibre.

“C’est marrant de partager cette raquette avec Daniil, j’attendais depuis longtemps un modèle plus fun”, a confié Swiatek.

“On a joué au padel ensemble pour la première fois, et on va jouer avec la même raquette à New York ! J’espère que les fans l’aimeront autant que nous”, a ajouté Medvedev.

Ils ont même échangé quelques balles… au padel lors d’une publicité tournée quelques jours auparavant. Une vidéo teasing sortira prochainement, en attendant une nouvelle activation prévue pour l’US Open autour d’une raquette au design inédit qu’ils partageront.

« Je connais 90 % des gens qui travaillent pour la marque. C’est une relation personnelle. Normalement, je terminerai ma carrière avec Tecnifibre. »

Medvedev : entre engagement sélectif et fidélité à la marque

Interrogé sur sa relation avec Tecnifibre, Medvedev ne cache pas son attachement : « Je connais 90 % des gens qui travaillent pour la marque. C’est une relation personnelle. Normalement, je terminerai ma carrière avec Tecnifibre. »

Interrogé sur ses relations avec les marques, Medvedev a été franc :

“Oui, je refuse beaucoup de choses. Il faut que la marque me parle, que les activations ne soient pas ennuyeuses. Ce n’est pas qu’une question d’argent, c’est une question de sens. Une marque de téléphones m’avait approché en Russie, mais après l’opération, tout le monde ressortait son iPhone. Ce n’est pas mon truc. ”

Il évoque aussi des deals qui incluent parfois des parts dans des entreprises, soulignant l’évolution du rapport entre athlètes et marques.

Roland-Garros sans être équipementier officiel ? Oui, mais…

Tecnifibre n’est pas l’équipementier officiel de Roland-Garros, mais cela ne l’empêche pas de rayonner pendant la quinzaine parisienne :

“Notre priorité, c’est d’avoir des joueurs qui performent. Avec Swiatek, quadruple championne à Paris, c’est un rêve. Et au-delà du court, on veut offrir des expériences uniques, comme cet événement”, souligne Mathieu Bauduin.

Une stratégie marketing fondée sur la performance et la proximité

À travers cet événement, Tecnifibre réaffirme son positionnement hybride : marque française haut de gamme, connectée aux terrains, proche de ses athlètes. Grâce à Swiatek et Medvedev, elle entend continuer à rayonner sur la scène internationale.

« Le tennis est un sport de performance, et c’est aussi un sport de lien. La Player’s Company, c’est notre façon de l’incarner », conclut Mathieu Bauduin.

Avec ce premier événement réunissant Swiatek et Medvedev, Tecnifibre affirme sa capacité à créer du lien, du contenu et de l’émotion. Un avant-goût d’une stratégie marketing rafraîchissante et ancrée dans son époque, où performance rime avec proximité, et où l’humain reste au cœur de la marque.