Lors de l’hommage à Rafael Nadal à Roland-Garros, ce dimanche 25 mai, des t-shirts « Merci Rafa » ont été distribués aux spectateurs… et rapidement revendus à des prix exorbitants sur Vinted, suscitant l’indignation en ligne.

Voilà une histoire révélatrice de notre époque. Ce dimanche, sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros, l’émotion était palpable. Le tournoi rendait un hommage appuyé à Rafael Nadal, légende du tennis et figure incontournable du Grand Chelem parisien grâce à ses 14 succès. Pour l’occasion, près de 10 000 t-shirts blancs et ocres floqués de l’inscription « Merci Rafa » avaient été distribués aux chanceux spectateurs présents.

Mais à peine la cérémonie terminée, certains de ces t-shirts ont commencé à apparaître… sur Vinted. Plusieurs annonces ont été repérées sur la plateforme de revente, avec des prix dépassant largement la centaine d’euros. Certains vendeurs n’ont pas hésité à fixer des tarifs allant jusqu’à 500 euros, photos prises directement dans les tribunes à l’appui pour prouver l’authenticité de l’objet.

Si cette initiative commerciale ne concerne qu’une minorité de spectateurs, elle n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, où beaucoup ont déploré cette récupération mercantile d’un moment censé rester symbolique et chargé d’émotion. « Drôle d’époque dans laquelle on vit… », écrit par exemple Quentin Moynet, journaliste tennis pour L’Équipe, sur X (ex-Twitter).

Aux côtés de ses plus grands rivaux — Roger Federer, Novak Djokovic et Andy Murray — Rafael Nadal a été honoré comme il se doit, dans ce qui était sa première absence au tournoi depuis l’annonce de sa retraite.

Thank you guys. From the bottom of my heart

@rogerfederer @DjokerNole @andy_murray pic.twitter.com/LrTHOooODA

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 26, 2025