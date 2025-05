BNP Paribas a mis à l’honneur les ramasseurs de balles de Roland-Garros, jeudi 22 mai, et présenté sa nouvelle web-réalité « Ball Kids Academy », parrainée par Stan Wawrinka. Tout en annonçant la création d’une école pour former la nouvelle génération.

We Are Tennis par BNP Paribas valorise ses ramasseurs de balles à l’occasion de cette édition 2025 de Roland-Garros. Le jeudi 22 mai, dans l’auditorium du stade, 200 anciens ramasseurs de ces 50 dernières années ont été réunis pour célébrer leur engagement souvent invisible, mais essentiel pour la bonne tenue du Grand Chelem parisien. Un moment fort en émotions pour BNP Paribas, qui soutient ces jeunes passionnés depuis plus de deux décennies (2000), en accompagnant chaque année leur sélection dans tout l’Hexagone. Chaque année, près de 6 000 candidats postulent pour seulement 300 places.

Une web-réalité diffusée sur les réseaux

En outre, afin de marquer cet attachement historique, BNP Paribas a annoncé le lancement de la web-réalité « Ball Kids Academy », diffusée sur les réseaux sociaux de We Are Tennis. Cette série suivra six jeunes ramasseurs – Antoine, Artemis, Constance, Lola, Louis et Sacha – dans leur aventure, avec à la clé une belle récompense : remettre les trophées aux vainqueurs du tournoi, s’ils sont élus favoris par le public. L’émission est parrainée par le champion Stan Wawrinka et animée par le duo « Les Pachas ».

« J’ai toujours été fan des ballos, j’ai souvent eu la chance d’échanger avec eux pendant les matchs, explique le Suisse, parrain de l’acamie et ancien vainqueur. J’aurais rêvé d’être un ramasseur de balles plus jeune et j’en profite aujourd’hui pour passer du temps avec eux en tant que parrain de la Ball Kids Academy. C’est aussi pour ça que je joue, pour voir des jeunes s’amuser ici à Roland-Garros et ce, grâce à l’accompagnement de BNP Paribas. »

Une école pour les ramasseurs de balles

Autre annonce majeure : la création d’une école des ramasseurs de balles, initiée par la FFT avec le soutien de BNP Paribas. Cette école visera à offrir cette opportunité unique à davantage de jeunes, tout en dynamisant les clubs locaux.

Enfin, une campagne publicitaire romancée, réalisée par Enya Baroux, complétera ce dispositif. Elle raconte l’histoire d’un adolescent qui, par amour, devient ramasseur de balles et se découvre une véritable passion pour le tennis.

Par ailleurs, BNP Paribas réaffirme ainsi son engagement durable en faveur du tennis et de sa jeunesse. Notamment à travers son programme « BNP Paribas Jeunes Talents », lancé en 2018, qui soutient les espoirs du tennis en leur offrant un accompagnement sur mesure pour atteindre le haut niveau. Cette année, 24 jeunes issus du programme participent aux différents tableaux de Roland-Garros, illustrant la réussite de cette initiative. Parmi eux : les Français Arthur Cazaux, Diane Parry et Elsa Jacquemot ou encore le Belge Rapahel Collignon qui disputent le tableau principal de Roland-Garros.

BNP Paribas, un acteur engagé au service de l’accessibilité et de l’inclusion dans le tennis

BNP Paribas poursuit son engagement en faveur de l’inclusion par le sport, notamment grâce au programme Points For Change (1 point = 1 euro), en soutien à l’association Fête le Mur mais également via le projet #FAAPOINTSFORCHANGE mené avec le joueur Félix Auger-Aliassime (27 e mondial) dont les dons récoltés permettent la création de bourses d’excellence pour les étudiants togolais.

