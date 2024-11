Tennis – Hublot dévoile une montre « Novak Djokovic » fabriquée à partir de raquettes Head et polos Lacoste du serbe

Ambassadeur de l’horloger Hublot depuis 2021, Novak Djokovic a reçu cette semaine à Paris une montre un peu spéciale car confectionnée à partir de certains effets personnels du serbe.

Pour fabriquer la « Bing Bang Unico Novak Djokovic » qui arbore le logo signature du tennisman au 24 titres du Grand Chelem, la marque suisse a récupéré 25 raquettes HEAD et 32 polos Lacoste (17 bleu foncé et 15 bleu clair) utilisés par Djokovic lors de la saison 2023.

« Les raquettes et les maillots de Novak Djokovic, ainsi métamorphosés en montre exceptionnelle, connaissent une seconde vie et deviennent un talisman unique » explique Hublot.

Que les fans de Djokovic se rassurent, cette montre est mise en vente par Hublot en quantité limitée. Il faudra bien évidemment être fortuné pour se l’offrir puisqu’elle est vendue au prix de 54 900 euros comme nous l’explique l’horloger. Une montre spéciale produite à 100 exemplaires.

Une montre pesant seulement 49,5 grammes !

Une version particulière de cette montre Hublot x Djokovic dans sa construction avec des matériaux différents de ceux habitués en temps normal par Hublot.

Une montre plus légère, « sans perdre en robustesse ni en résistance » avec un composite à base de résine époxy renforcée de poudre de quartz et de voile de verre, lesquels ont été fusionnés avec les raquettes et les maillots recyclés.

« Le mouvement Unico standard en laiton a toutefois dû être repensé pour réduire le poids de la montre. Hublot a donc choisi l’aluminium, prisé pour sa légèreté, et l’a anodisé en bleu clair ou en gris afin de faire écho à la palette de couleurs camouflage du boîtier. Les ingénieurs de Hublot ont ainsi pu réduire de 27 % le poids du mouvement, soit près d’un tiers de son poids initial ».

Sur la balance, la montre Big Bang Unico Novak Djokovic ne pèse que 49,5 grammes.

Le logo Novak Djokovic apparaît sur l’aiguille des secondes et à nouveau sur la masse oscillante. Cette Big Bang Unico Novak Djokovic est proposée avec quatre bracelets : un bracelet éponge élastique fixé avec le système One Click de Hublot, un bracelet Velcro avec une boucle sportive en aluminium bleu, un bracelet en caoutchouc blanc et un bracelet Lacoste. Ajoutons qu’un polo Lacoste est inclus avec la montre.

« Pour arriver là où j’en suis aujourd’hui, j’ai dû travailler d’arrache-pied, à la fois physiquement et surtout mentalement. La psychologie du jeu est très importante, et lorsque je joue, chaque instant doit être précis et délibéré. Cela s’applique tout particulièrement aux vêtements que je porte pendant la préparation et la compétition, car ils font partie de mon corps et de mon esprit. Chaque détail est essentiel pour me permettre de rester concentré et déterminé. Cette nouvelle montre est le prolongement de cet état d’esprit et représente des moments clés de ma saison 2023, une année charnière dans ma carrière. Elle symbolise chaque match, chaque instant. Ce fut une expérience incroyable de collaborer avec Hublot pour créer cette montre spéciale. » explique Novak Djokovic.

Le serbe était à Paris pour participer à une soirée de lancement de cette nouvelle montre. Un évènement animé par Sandy Heribert en présence de quelques ambassadeurs Hublot et LVMH comme Estelle Mossely ou encore Enzo Lefort.

Lors de cette soirée parisienne, Novak Djokovic a également pu échanger avec Antoine Arnault, directeur de l’image et de l’environnement de LVMH et futur propriétaire du Paris FC dont les contours du rachat ont été présentés cette semaine.

